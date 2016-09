Jesen z vetrom v laseh

Prijetno topli septembrski dnevi kažejo, da se bo letošnja motociklistična sezona zavlekla še pozno v jesen. No, v nekaterih predelih, kjer je podnebje radodarnejše z visokimi temperaturami, se motociklistična sezona nikoli ne konča. Seveda pa se moramo za vožnjo v hladnejših dneh drugače obleči in obuti kot za motociklizem pri temperaturah nad 25 stopinj Celzija. Ne glede na temperaturo in izbrani cilj pa vedno velja, da se moramo na pot podati pripravljeni prav vsi – motorist, motocikel in sopotnica oziroma sopotnik.



Zlata pravila



Zlato pravilo je, da pred vsako vožnjo, pa četudi le do bližnje kavarne, preverimo tehnično brezhibnost motocikla. Stanje pnevmatik, delovanje zavor in svetlobnih teles so nujni pregledi. Poleg brezhibnega motocikla je za varno potovanje pomembna tudi brezhibna oprema, torej čelada, jakna in hlače s ščitniki, hrbteničnik, škornji in rokavice. Pri oblačilih je pomembno tudi, da so ustrezne velikosti. Kadar potujemo s sopotnikom, ki je najpogosteje ženskega spola, se mora tudi on obleči po motoristično.



Čebulno oblačenje



Sestavljanje jesenske motoristične oprave je izziv tudi za stare mačke, še posebno če bomo na poti prečkali različne podnebne pasove. Že razlike med jutranjo in opoldansko temperaturo ozračja v enem kraju so od 10 do 15 stopinj. Ker bomo želeli čim bolje izkoristiti dan, se bomo na pot odpravili že zgodaj, ko je marsikje še megla in temperatura pod 10 stopinjami Celzija. Nato se ogreje – ob morju tudi na prijetnih 25 stopinj. Takrat bi bila polna zimska oprema prevroča. Ko se zvečeri, pa tudi temperature hitro padejo na jutranjo raven.



Oblačenje po principu čebule z uporabo funkcionalnega perila, vmesnega sloja in zunanjega sloja oblačil je ena od najboljših možnosti. Zato je nakup troslojne motoristične jakne in hlač višje kakovosti, ki imajo vgrajeno snemljivo membrano in termopodlogo, vsekakor smiseln, če se boste veliko vozili. Alternativa omenjeni termopodlogi je vmesni sloj v obliki posebne tehnične majice z dolgimi rokavi iz tankega termovelurja, ki je na izpostavljenih delih – roke, trup, ledvice – prekrit z neprepihljivo membrano. Zanimiva alternativa, ki smo jo preizkusili in bili nad njo navdušeni, so ogrevani brezrokavniki, ki jih oblečemo takoj za funkcionalnim perilom.



Jeseni je pametno imeti dva para rokavic – bolj zimskega za hladna jutra in večere ter običajne, neperforirane za čez dan. Po možnosti z membrano. Tudi obutev naj bo z membrano.



Nepredvidljivo vreme



Jeseni je vreme dosti bolj nepredvidljivo, velika je verjetnost, da pade kakšna kaplja, zato se na pot ne odpravljamo brez dežnega kompleta. Motoristi morajo tudi računati, da je asfalt zjutraj in proti večeru hladen in ima slabši oprijem kot poleti. Nevarna past je tudi (vlažno) listje na cesti. Zavorni sistem ABS v tem primeru zelo pomaga, kakor tudi sistem proti zdrsu pogonskega kolesa.



Prav pride tudi kakšna PVC-vrečka, saj tudi najboljša membrana prej ali slej premoči, in takrat je najbolje obleči suhe nogavice in čeznje še vrečko ter obuti (premočen) škorenj. Še en trik starih mačkov – če nas zebe in smo pozabili termovelur doma, si v jakno natlačimo časopis ali dva, ki bosta delovala kot izolator.

Test: dežni komplet alpinestars quick seal out



Spomladi smo na uredništvo Obratov dobili na preizkus Alpinestarsov dvodelni dežni komplet quick seal out v signalni rumeni barvi, ki nas je dobro obvaroval dežnih kapelj. Komplet je izdelan iz sodobnega materiala, ki diha in obenem ne prepušča vode. Ko ga zložimo v priloženo vrečko, v prtljagi zasede malo prostora, zato nas je spremljal na vseh vožnjah. Katero velikost kupiti, je najbolje preveriti v trgovini, in sicer tako, da pridete napravljeni v motoristično opremo in izberete pravo velikost. Oblačenje dežne jakne je preprosto in hitro, le zadrgo je lažje zapirati brez rokavic. Ovratnik je dovolj visok, da učinkovito pokrije vrat, obenem pa ga je moč z elastično vrvico prilagoditi različno širokim vratovom. Tudi oblačenje dežnih hlač čez obute motoristične škornje je hitro in preprosto – vsaj mi s tem nismo imeli težav –, saj lahko spodnji del hlačnic razširimo in nato spet zožamo z velkro trakovi. Pohvalimo tudi dobro prekrivanje hlač in jakne, kar je le še dodatno zagotovilo, da ostanemo suhi. Poleg hlačnic in ovratnika lahko nastavimo širino pasu v hlačah in jakni (z elastično vrvico), širino rokavov in zgornjega dela jakne pa z velkrom. S primerno nastavitvijo med drugim preprečimo frfotanje dežnega kompleta med vožnjo. Oblačila imajo tudi odsevne površine, zato je motorist dobro viden tudi pri slabši vidljivosti. Poleg signalno rumene barve sta na voljo še črna in oranžna.



Zastopa: Moto center Laba.



Cena: 119,95 evra