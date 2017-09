Č eprav se koledarska jesen začne šele danes, v petek, 22. septembra zvečer, meteorologi prištevamo v jesen september v celoti. Letos je vreme to, da je september jesenski mesec, vzelo zares. Prvih dvajset dni je zaznamovala predvsem v popoldnevih neobičajno nizka temperatura, ob pogostem oblačnem pokrovu pa smo močno pogrešali sonce. Padavine so bile pogoste in izdatne, saj je že v prvih dveh tretjinah meseca padlo dva- do trikrat toliko dežja kot običajno ves september. Gore pa je prekril sneg.



Prehod iz sončnega in vročega poletja je bil hiter; postopnega prehoda, ki bi nam omogočil počasno slovo od poletja, ni bilo. Neobičajno veliko oblačnega vremena nas je prikrajšalo za sončne žarke, ki bi nam polepšali september in nas spodbujali. Temperatura je tako nizka, da se je marsikje že začela kurilna sezona, kar sicer ni rekordno zgodaj, vendar tako zgodaj ogrevanje navadno ni potrebno.

Septembrsko vreme nas je razočaralo in do izteka meseca ne kaže, da bi se vtis močno izboljšal.

Po sušnem poletju so obilne padavine marsikje povzročile naraščanje vodotokov, ponekod je voda prestopila bregove. Za vremensko občutljive je bil mesec do zdaj naporen zaradi pogostih prehodov front in ciklonov pa tudi jedra hladnega in vlažnega zraka v višjih plasteh ozračja so prispevala marsikatero vremensko težavo. Septembrsko vreme nas je razočaralo in do izteka meseca ne kaže, da bi se vtis močno izboljšal.



Dan se hitro krajša, za malo več kot tri minute na dan, in tudi moč sončnih žarkov hitro pojema. UV-indeks v gorah sredi dneva ob sončnem vremenu doseže 5, sveža snežna odeja pa lahko prejeti odmerek UV-sevanja podvoji. Po nižinah U- indeks ne preseže 4,5 in v naslednjih tednih bo moč sončnih žarkov še naprej hitro pešala.

Na kratko naj omenim še nekaj pomembnih dogodkov v septembru. Prvi teden se je v Dublinu zbralo 814 meteorologov in klimatologov na rednem letnem srečanju Evropske meteorološke zveze. Letos so bile v ospredju storitve za uporabnike. Še tako kakovostna in popolna informacija, ki ne doseže uporabnika, je brez vrednosti. Poleg tega je treba informacije prilagoditi potrebam in razumevanju uporabnikov. To je mogoče doseči le s tesnim sodelovanjem med uporabniki in ponudniki ter načrtovalci storitev. Študije so pokazale, da se v praksi pogosto velik del uporabnosti informacije izgubi na poti do uporabnika. Zato se vse bolj izpostavlja pomen komunikacije in priprave informacije v obliko, ki se lahko učinkoviti vključi v odločevalski proces.

Šestnajstega septembra je skoraj neopazno minil mednarodni dan zaščite ozonske plasti, saj je letos ozonska luknja nad Antarktiko šibkejša kot v preteklih letih in, sodeč po obliki, tudi v prihodnjih tednih ni pričakovati nadpovprečnega razvoja. Evropska unija dosledno upošteva določila montrealskega protokola in njegovih dopolnil, sprejeti evropski predpisi pa so pri omejevanju uporabe in proizvodnje ozonu škodljivih snovi še strožji od protokola z dopolnitvami. Mednarodna prizadevanja za ohranitev zaščitne ozonske plasti so lahko zgled za vse druge mednarodne ukrepe za zaščito okolja.

Tu je še teden mobilnosti, ki je namenjen predvsem zmanjševanju prometa v mestih in promociji do okolja prijaznih oblik mobilnosti.



Zaključujem z omembo intenzivne sezone orkanov na vzhodnem Atlantiku, kjer se močni orkani kar vrstijo. Nadpovprečno topla površina oceana je rezervoar energije za njihov razvoj. Tudi dvig morske gladine prispeva k večji škodi, ki jo na obali povzroči plimni val orkana. Toplejše ozračje sprejme več vlage in posledica so obilnejše padavine. Poleg tega smo pri orkanu Harvey opazili neobičajen vzorec gibanja, kar je ob dolgotrajnejših padavinah na istem območju povzročilo katastrofalne poplave.