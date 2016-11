To je najnevarnejše mesto v kuhinji

Strokovnjaki opozarjajo, da je predal v hladilniku najnevarnejše mesto v kuhinji, saj je v njem mogoče na kvadratnem centimetru najti skoraj 8000 bakterij. To je 750-krat več, kot znaša za zdravje ljudi še varna količina teh mikroorganizmov. V njem se skrivajo nevarni mikrobi, kot so salmonela, E. coli in listerije, če ga seveda ne čistimo redno in živila v njem puščamo predolgo. V tem primeru začno razpadati, na njih pa se ustvarjata plesen in gniloba.

Kako se zavarovati

Vsak plod narave, ki se v njem nahaja, je treba pred uživanjem temeljito oprati ter enkrat na teden prevetriti predal in živila v njem.

Iz njega odstranite vse. Kar je pokvarjeno, plesnivo ali gnilo zavrzite. Kar je prezrelo, čim prej pripravite.

Predal pomijte z vročo vodo in detergentom, splaknite ter ga posušite.

Za še boljši učinek ga lahko posujete z jedilno sodo, poškropite z alkoholnim kisom, počakate 15 minut in ga še enkrat temeljito splaknete ter obrišete.

Operite in osušite tudi zelenjavo in sadeže, ki jih boste vrnili vanj.

Zložite jih tako, da bodo najbolj pokvarljiva živila na vrhu. S tem vam bodo vedno, ko boste odprli hladilnik, na očeh in v njem ne bodo razpadla.