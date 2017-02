Je drgnjenje pečice res nujno?

Neprijetno presenečeni smo, ko vsakih nekaj mesecev podrobno pogledamo vanjo. Če ne čistimo sproti, bo delo zahtevalo precej časa in napora. Agresivna čistila zagotavljajo hiter uspeh, z naravnimi bo več dela, a bo tudi zadovoljstvo večje. Če investiramo v pečico s pirolizo, vse to odpade.

Skrbne gospodinje mislijo dan ali dva vnaprej in storijo vse, da se v pečici ne bo nabrala stara, zasušena nesnaga. Najbolje je, da jedi pečemo v pokritih posodah, a včasih je treba meso odkriti, da se skorja lepo zapeče. Na trgu je mogoče dobiti posebne vrečke, v katerih je recimo piščanec ali drug kos mesa, vrečko na vrhu na več mestih prebodemo, da bo lahko uhajala para, in pečemo kot običajno. Ima dvojno korist: zadržuje maščobo, da ne bo brizgala naokoli po pečici, in pečemo lahko tudi brez dodane maščobe. Kljub vsej previdnosti ne bo odveč, če pečico po vsaki uporabi obrišemo z vlažno krpo.



Seveda ta sestavek ni namenjen tej skupini kuharjev in kuharic, temveč tistim, ki se na preventivo in sprotno čiščenje požvižgajo. Pri takih je pogled po pol leta uporabe pečice vsaj neprijeten, če ne kaj hujšega. Črne, pacasto zasušene obloge bog ve kakšnega vse izvora in neprijetne vonjave so znak za alarm.



Pozabimo na reklame



Nikar se ne slepimo, zasušena svinjarija ne bo šla dol tako enostavno kot v reklamah, malček pošpricamo, pustimo pol urice in do sijaja obrišemo z vlažno krpo. Kljub še tako učinkovitemu čistilu bo treba vsaj malček podrgniti. Čiščenje zelo umazane pečice je projekt, ki lahko traja tudi ves dan, zlasti če se želimo izogniti uporabi kemije. Ampak gre.



Za pripravo domačih čistilnih zvarkov je osnova kajpak soda bikarbona. Za čiščenje pripravimo gosto pasto iz sode bikarbone in vode, lahko ji dodamo kis ali limonin sok. Pečico na debelo premažemo s pasto in pustimo učinkovati nekaj ur, najbolje čez noč, da se zjutraj spočiti lotimo dela. Obrišemo z mokro krpo, morebitne dele, ki niso dobro očiščeni, ponovno namažemo.



Najprej para, potem soda



Za boljši učinek umazanijo pred čiščenjem omehčamo s paro. To naredimo preprosto, v pekač nalijemo vodo in pečico segrejemo na vsaj 90 stopinj in pustimo tako vsaj eno uro. Potem pečico ohladimo, obrišemo, kolikor pač gre, in nadaljujemo po zgoraj opisanem postopku. Pri zelo umazani, zamaščeni pečici po treba postopek večkrat ponoviti.



Če se nam s tem ne da ukvarjati, je še vedno možno poseči po kemičnih čistilih, ki so večina zelo učinkovita, žal pa so tudi škodljiva za naše zdravje in okolje. Če res ne gre drugače in jih bomo uporabili, že očiščeno pečico temeljito obrišimo, da bomo odstranili vse ostanke.



Pri čiščenju ne pozabimo na rešetko in vodila, na katerih se prav tako nabira umazanija. Rešetko postavimo v kad z vročo vodo in detergentom, ki bo maščobo raztopil.



Vsa mukotrpna čistilna ceremonija pa odpade, če si omislimo sodobno pečico s pirolizo, to je postopek, pri katerem se umazanija v pečici razkroji pod vplivom visoke temperature. Po končanem postopku preprosto pobrišemo pepel, ki je pri tem nastal.