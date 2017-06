Japonski mestni gams

Ignis že navzven deluje simpatično, s svojimi velikimi žarometi morda celo spogledljivo. Ker je ozek in visok, od tal pa oddaljen 18 cm, takoj daje vedeti, da boste v avtomobilu sedeli visoko. Pohvalim preprost dostop do zadnjih sedežev, saj se vrata tam odprejo skoraj pod pravim kotom. Starši bodo tovrstno pomoč še kako cenili. Manj navduši prtljažnik, ki ga je v osnovi le za dobrih 200 litrov, kar pa je vendarle dovolj, da boste vanj shranili tudi kakšen večji nakup. Če ne bo uspelo, lahko najprej prilagodite naklon naslonjal zadnjih dveh sedežev ali pa ju vzdolžno pomaknete naprej. S tem se seveda zmanjša prostor za noge zadaj sedečih, a pri otrocih, denimo, ga ne bo tako hitro zmanjkalo. Zoprna je edino luknja, ki nastane med dnom prtljažnega prostora in odmaknjenimi sedeži. Seveda je mogoče naslonjali zadnjih sedežev tudi podreti, a s tem dobimo stopnico. In, kajpak, s 1086 litri kar spodobno veliko prostora.



Suzuki ignis 1.2 VVT elegance 4WD

Bencinski motor: štirivaljni vrstni

Gibna prostornina: 1242 ccm

Največja moč: 66 kW

Najvišji navor: 120 Nm

Pogon: inteligentni štirikolesni

Masa praznega vozila: 870–905 kg

Največja dovoljena masa: 1330 kg

Mere (D/Š/V): 3700/1690/1460 mm

Medosna razdalja: 2435 mm

Prostornina prtljažnika: 204–1086 l

Posoda za gorivo: 30 l

Najvišja hitrost: 165 km/h

Pospešek do 100 km/h: 11,9 s

Poraba goriva (EU): 5,9/4,5/5,0

Izpust CO2: 114 g/km

Uradni zastopnik: Magyar Suzuki Zrt., podružnica v Sloveniji

Cena: 13.450/14.350 € (testni model)

Euro NCAP: pet zvezdic (2016) Avtomobil s karizmo, ki jo danes kar malo pogrešamo na cestah.

Veliko odlagališč



Spredaj sedeča ne bosta zaznala, da se peljeta v sorazmerno kratkem avtomobilu. Če nič drugega, imata dovolj prostora za odlaganje, tudi 1,5-litrsko plastenko je mogoče shraniti v predala v vratih, pred sopotnikom pa je zaprt predal z uporabno poličko, ki omogoča, da stvari tam malce uredite. Ignisova plastika je na spodobni ravni, videz armaturne plošče pa je daleč od dolgočasnega – izstopa za dotik občutljiv zaslon na sredini, pod njim so zanimiva upravljala prezračevalnega sistema s samodejno klimatsko napravo. Voznik ima pred seboj klasične merilnike, lahko si ogleda nekaj osnovnih podatkov potovalnega računalnika, opozorila se mu prikažejo v opazni oranžni barvi. Na volanskem obroču je mogoče nastaviti tempomat, tam so tudi tipke za sprejem ali zavrnitev klica in seveda vse za uravnavanje radijskega sprejemnika. Infozabavni sistem ima zanimiv uporabniški vmesnik, pri navigacijski napravi pa bi si vendarle želeli preprostejše vnašanje ciljev.



Čez strme klance



Za pogon v ignisu skrbi le en, 1,2-litrski štirivaljni motor z največjo močjo 66 kW, a ker je avtomobil težak le 900 kg, je to za vsakdanjo rabo povsem dovolj. Petstopenjski ročni menjalnik ima prestavna razmerja preračunana tako, da ne zahteva pogostega prestavljanja, tudi po avtocesti hrupnost ni pretirana. Ignis zna biti tudi poskočen, a za to ga boste morali pogosteje gnati v višje vrtljaje, takšni vozniki bi se znali pridušati tudi nad nagibanjem karoserije v ovinkih, a med običajno hitro vožnjo tega skoraj ne boste zaznali. Zato pa vam bo lahko kdaj prišel štirikolesni pogon, ki prek viskozne sklopke samodejno prenaša navor na zadnji kolesi, ko zazna, da sprednji kolesi izgubljata oprijem s podlago. V praksi se ignis izkaže kot avtomobil, s katerim boste lahko preplezali tudi strmejši blaten klanec, a se boste morali izogibati vejam ali preglobokim kolesnicam. Sistem vam bo pomagal tudi na poti navzdol, ko bo poskrbel za samodejno zaviranje.



Pod šest litrov



Ignis ima sicer le 30-litrsko posodo za gorivo, a nas je s porabo prijetno presenetil, saj je v povprečju dosegla 5,5 l/100 km, po lepih relacijskih poteh pa se je približala tudi petim litrom. To je lahko še dodatek k nasmešku, ki se prej ali slej pojavi na obrazu med vožnjo. Ignisu pravzaprav ne manjka prav nič, kar danes pričakujete pri sodobnem avtomobilu, v opremski paket, ki smo ga preizkusili, so bili vključeni tudi varnostni pripomočki, ki mu prinašajo najvišjo oceno pri testih euro NCAP. Vsekakor avtomobil s karizmo, ki jo danes kar malo pogrešamo na cestah...