Jan Bučar se najraje umakne v naravo

Potovanja so ena od mojih najljubših aktivnosti – vedno rad odkrivam neznane, eksotične kraje, pa tudi že znane rad odkrivam na novo. Zelo rad letim, čeprav ekstremno dolge polete vedno težje prestajam. Na splošno pa so potovanja z letalom ena mojih najljubših. Tudi z vlakom se rad vozim – to se mi zdi zelo romantično, edini hudič je v tem, da ni prav nič romantičnega, če potrebuješ od Ljubljane do Kopra tri ure. Potem se še tako romantično potovanje lahko spremeni v cijazenje po polžje,« se smeje Jan Bučar.

Igralec, ki smo ga spoznali v seriji Usodno vino, navduševal pa je tudi v vlogi voditelja kuharskih oddaj, se na počitnice najraje umakne v naravo.

Vsem bi priporočal potovanje na Šrilanko

»Naj bo to morje ali gore, mi je vseeno, samo da sem obkrožen z veliko drevesi in malo ljudi. Čez poletje se z veseljem umaknem v Istro – ta ima posebno mesto v mojem srcu. Zdi se mi skrivnostna in vsaj z moje strani še neraziskana. Ali ste na primer vedeli, da prvi opisi vampirja prihajajo iz vasi Kringa blizu Tinjana, vasice v hrvaški Istri? Tudi jaz sem to izvedel šele pred kratkim in takoj sem si rekel, da jo moram obiskati. Koliko zanimivih krajev se skriva čisto blizu nas, ne?« je navdušen.

Čeprav je rad obdan z zelenjem, pa se ne izogiba niti živahnemu mestnemu utripu. »Rad obiskujem velemesta, ker imajo poseben čar. Rad imam mesta. Je pa res, da so poleti precej nepraktična za obisk zaradi vročine. Zaradi narave dela v gledališču je poletje pravzaprav edini čas, ko smo prosti, tako da smo pravzaprav prisiljeni potovati takrat. Pozimi mi uspe kakšen dan smučati, to pa je tudi vse,« razkriva.

Jan ni eden tistih, ki bi počitnice najraje preživeli leže na plaži. »Rad sem športno aktiven. Letos sem se učil supati, drugače igram košarko, pingpong...«

Eno zanimivejših potovanj, ki si jih je privoščil, je bilo na Šrilanko. »Izlet v to deželo priporočam vsakomur. Kulturni šok je neizbežen in ravno to daje čar vsemu. Neverjetno gostoljubni ljudje, prelepa narava in obvladljivost otoka pa so tisto, kar dela Šrilanko tako zanimivo in čarobno. Prav osvežujoče in navdihujoče. Če se boste odpravili tja, ne pozabite na eno stvar – nasmešek na ustnicah. To je to! Če ga boste pozabili, pa brez skrbi, brez težav ga najdete tam!« sklene.