Jagode iz Italije, motovilec po 10, mladega krompirja še ni

Na dan Zemlje smo se oglasili na tržnici na Vrhniki, Cankarjevem mestu, ki je, čeprav majhna, vsako soboto živahna.



Kmet Andrej Božič s Klaževe kmetije na Zalem Bregu pri Dobravi v Goriških brdih že 20 let prihaja na Vrhniko.



Na sadjarsko-vinogradniško kmetijo se je priženil. Družinsko pridelujejo sadje na poldrugem hektarju, vinogradov je slaba dva hektarja, zelenjava je za zraven.



Bil je prelep sončen dan, a zrak je bil še hladen in prijetno je bilo postopati med stojnicami vrhniške tržnice, kjer gospodinja najde tako rekoč vse za razkošno nedeljsko kosilo. Pozorni smo bili na cene zelenjave in vina.



Štiriindvajset stojnic



Na vrhniški tržnici smo našteli 24 stojnic. »Danes se je ponudba razširila na parkirišče, kjer prodajajo sadike in cvetje, a to je tradicionalno za dan Zemlje,« nam je povedal prijetno zgovorni Božič in nam pokazal radič, ki ga je dobila zmrzal.



»Ta je bil zunaj, zato je malce poklapan. Sicer pa je pri nas pomrznila trta, ki je zasajena spodaj, prenizko. Tam, kjer so bila nekoč polja pšenice. Veste, moj tast se je smejal, ko je videl, kako ljudje sadijo trte po ravnicah v nižini. Zdaj pa pomrzuje. Al' vam povem, to je ena sama požrešnost človeka...«



Tržnica deluje na Sodnijskem trgu v okviru Komunalnega podjetja Vrhnika, kjer sadje, zelenjavo, sir, vino, sokove, pa tudi zelišča in ravno v tem času sadike vseh sort, ponujajo pretežno okoliški kmetje in pridelovalci.



Na parkirišču je sadike ponujala ekološka kmetovalka Veronika Švigelj z Mirk pri Vrhniki, ki skupaj z otroki Andrejem, Matejko in Marjetko prideluje sadike in zelenjavo.



Imajo štiri hektarje veliko kmetijo pod ekološkim certifikatom: »Tu ni neke računice, gre za to, ali imaš ročno pridelavo rad, ali ti je to blizu. Kdor ne uživa v ročni pridelavi, mu svetujem, naj se ne loteva ekopridelave.«



Nekaj zelenjave poskušajo prodati prek zelenjavnih ekozabojčkov, ki jih dostavljajo na dom. Zadnja pridobitev je miniaturni mlin, kjer meljejo moko in jo prodajajo na tržnici. Sicer je Veronika ponujala sadike solate in kapusnic po 20 centov, sadike paradižnika, paprike, bučk in kumar pa od 60 centov do evra.



Jagode iz Italije, redkvica po 3 evre



Ve se, da ta, kdor nam bo ta trenutek zagotavljal, da so jagode domače, verjetno ne govori resnice. Na tržnici vsako soboto prodaja Nuša, živahno dekle, ki nam je priznalo, da svoje delo rada opravlja. Brez zadržkov nam je povedala, da so jagode iz Italije. Lično zložene v košarice so se na soncu prav lepo svetile.



Sicer smo za košarico odšteli 3,50 evra, solato smo lahko kupili po 3 evre za kilogram, redkvico so prodajali po 3 evre za kilogram, za kilogram radiča pa smo jih morali odšteti 4.



Malce smo povprašali po mladem krompirju, a je vendarle še prezgodaj, čeprav sta bila marec in tudi april z izjemo zadnjih dni zelo topla.



Kmetje so nam obljubili, da bodo prvi mladi krompir izkopali že na začetku maja. Ko smo povprašali po ceni, so se le nasmehnili, a smo vendarle izvedeli da bo treba dati kar 5 evrov za kilogram. Veliko? Niti ne, saj mladi krompir traja več tednov, potem pa cena strmoglavi, ker ga je preveč. Zaradi ugodnega podnebja ga imajo najprej kmetje na Krškem polju, potem sledijo drugi.



Prevladuje primorsko vino



Tako kot že omenjeni Andrej Božič so tudi drugi ponudniki prodajali vino iz primorskih koncev. Nismo opazili ne štajerskega vina in ne cvička z Dolenjskega, kjer imajo vinogradniki trenutno precej dela z nego pomrznjenih vinogradov.



Svoja vina je ponujal tudi Aleš Žvokelj iz Vipave, ki je poleg sauvignona, merlota in drugih značilnih sort v Vipavski dolini prodajal deželno vino gasa, pristno domačo zvrst.



Priznal je, da sicer vino prodajo, a s ceno ne morejo in ne smejo pretiravati, toliko da preživijo.



Medtem ko je imel poldrugi liter caberneta sauvignona v plastenki po tri evre, je merlot in sauvignon prodajal po 2,60 evra, gaso pa celo po 1,30. Buteljke zelena, rebule in rumenega muškata, ki je bil v času lanske trgatve izjemno iskano grozdje in so Avstrijci za kilogram odšteli tudi 2,50 evra, da, prišli so tudi v Vipavsko dolino ponj, pa je imel od 5 do 7 evrov. Za pestrost ponudbe je poskrbel s cvetličnim, lipovim, gozdnim in kostanjevim medom po 9,50 evra oziroma 10. Liter oljčnega olja pa se je dobilo po 13,50 evra.



Ob zadnjem sprehodu smo opazili motovilec po 10 evrov za kilogram, za četrtinko torej, kolikor ga potrebujemo za kosilo, moramo odšteti 2,50.



Lokacijo vrhniške tržnice so večkrat prestavili, a kaže, da je na sedanji lokaciji vendarle zaživela. Zlasti je dobrodošlo parkirišče pred njo, pa tudi dopoldansko kavo vam skuhajo v okoliških lokalih.