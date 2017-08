Iztrebki ljubljenčkov preženejo, a ne škodijo

Tudi če imate živali še tako radi, vas gotovo motijo vonjave njihovega urina in kakcev, da o pogledu nanje niti ne govorimo. Večini gre seveda najbolj v nos lulanje in kakanje sosedovih ali potepuških muc in psov, ki pa ne morejo vedeti, kje se začne vaše dvorišče, da je lepo pokošena trata vaša, da so za zgledno vzdrževane okrasne rastline zaslužne vaše roke in da bo zelenjava s skrbno obdelanih gredic pristala na vaših krožnikih.

Odganjalci živali odvrnejo od namere, da bi se olajšale tam, kjer vi tega ne želite.

Svojim živalim nekako lažje odpustimo, če se olajšajo na domačem terenu, čeprav so njihovi iztrebki prav tako neprijetni za oči in nos, lahko so pa tudi nevarni za zdravje, zlasti otrok.

Odganjalci odganjajo z zvokom ali vonjem.

Zato je pametno preprečiti, da tega ne storijo ravno na zelenjavnem vrtu ali tam, kjer se igrajo otroci. Da v okolici vašega domovanja ne bo več zaudarjalo in da se ne boste hudovali zaradi rjavih kupčkov, lahko poskrbite z odganjalci mačk in psov, ki delujejo s pomočjo baterij in živali odganjajo z njim neprijetnim zvokom. Na voljo so tudi pršila, ki mačkam in psom smrdijo, zato se popršenih krajev izogibajo.