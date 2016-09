Izpit na skypu

Dandanes lahko do najrazličnejših zakladnic podatkov dostopamo na vsakem koraku, vse, kar potrebujemo, so internet, pametna napravica in kanček vedoželjnosti. Učenje na daljavo je od iznajdbe spleta dobilo povsem nove razsežnosti. Čeprav začetki tovrstnega pridobivanja znanja segajo še v 18. stoletje. Leta 1728 je prvi poskus izobraževanja na daljavo objavil bostonski časnik Boston Gazette, vključeval pa je tedenske lekcije, ki so jih študenti, ki so se na oglas prijavili, prejemali po pošti. Danes je baza znanja, ki je na voljo, neprimerljivo večja. Vsak laik vam bo vedel povedati, kako bogata z vsebinami sta YouTube in Wikipedia, a poglobljenega znanja je na spletu še mnogo, premnogo več.



Globalno znanje



Velikansko izbiro boste imeli, če vas ne ovira uporaba angleškega jezika. Največje svetovne univerze svoje znanje namreč na spletu posredujejo tudi brezplačno. Poskusite platformo Open Course Ware, ki je najbolj založena na svetu. Spletni portal deluje že 14 let, ideja zanj pa se je porodila na ameriškem inštitutu za tehnologijo MIT. Do danes so z njimi partnerstvo sklenile številne druge prestižne ameriške in tuje univerze, njihova jama znanja pa se z vsakim semestrom vztrajno polni. Naj vas ime snovalcev ne zavede, Open Course Ware poleg tematik s področja tehnologije, matematike in fizike ponuja študijske materiale z najrazličnejših drugih področij, od umetnosti in humanistike do zdravja. Na domačem zaslonu boste preko avdio- in videopredavanj imeli možnost poslušati priznane predavatelje inštituta MIT, univerz Harvard, Yale, Princeton, Stanford in še mnogo drugih; če vam to ne bo dovolj, pa lahko posežete še po predlagani tiskani literaturi. Vredno je obiskati tudi spletni portal Academic Earth, kjer je iskanje po tematikah še elegantnejše, tudi tega soustvarjajo velikani med svetovnimi univerzami.

Kot v šoli



Izredno preprosto za uporabo je spletno mesto The Khan Academy, ki se izobraževanja na daljavo loteva nekoliko bolj osebno, kot vseobsegajoča Open Course Ware in Academic Earth. Neprofitno izobraževalno organizacijo Khan Academy je pred desetimi leti ustvaril ameriški pedagog indijskih korenin Salman Khan. Ideja se mu je porodila, ko je leta 2004 z znanjem matematike priskočil na pomoč nečakinji, kmalu pa so ga za inštrukcije prosili tudi sorodniki in prijatelji. Da bi karseda učinkovito posredoval svoje znanje, je na portal Youtube začel nalagati kratke poučne videe s preprostimi pa tudi zahtevnejšimi lekcijami. Ti so postali tako priljubljeni, da je Khan, do takrat zaposlen kot analitik investicijskih skladov, zapustil svojo službo in se posvetil izključno predavanju in predajanju znanja. Na njegovi spletni strani še vedno najdete YouTube videe, ki povsem preprosto – črna podlaga, na kateri spremljamo barvno izpisane lekcije, predobro spominja na šolsko tablo – orišejo še tako zapletene matematične, kemijske, jezikovne in računalniške probleme. Vse vsebine pa so kakopak brezplačne.



Tudi pisana beseda



Zagrizeni bralci bodo več uspeha našli med brezplačnimi spletnimi učbeniki. Nadgradite znanje, ki ste ga do zdaj iskali na Wikipediji, s sestrskima portaloma Wikiversity in Wikibooks. Našli boste članke, zapise, dnevnike, učbenike in knjižna dela, mnoge izmed njih tudi v formatu pdf, pripravljene za tiskanje, če vam branje z zaslona utruja vid. Znanja v znanstvenih člankih in publikacijah je tudi v slovenščini že več. Poiščite jih še na portalu Izum.si, kjer lahko brskate po fizičnem gradivu vseh knjižnic Slovenije in po elektronsko objavljenih delih.



Spletne predavalnice v Sloveniji



Slovenski e-študij v pravem pomenu besede pa pri nas že 16 let izvaja fakulteta Doba. Njihov študij na daljavo je naravnan tudi praktično in poteka modularno, kar pomeni, da oseba naenkrat študira samo en posamezni predmet, in sicer od štiri do sedem tednov. Učitelji in mentorji na daljavo so študentom na razpolago 24 ur na dan, sedem dni v tednu, v skupini pa imajo največ 30 študentov. Vse poteka na spletu, od videopredavanj in dostopa do študijskega gradiva do oddaje nalog, domačega opravljanja testov z videonadzorom in ustnih izpitov po skypu. Znanja je okrog nas torej na pretek. Še največji problem je človeška koncentracija. Učenje na domačem kavču se resda sliši udobno, a velikokrat nas ravno to udobje premami, da študijsko delo prehitro opustimo. Enako kot izbira najboljšega e-šolanja je zato pomembna samodisciplina.