Izolacija je naš največji zaveznik

Obstajajo načini, kako lahko ohranjamo znosno temperaturo v naših domovih, ne da bi morali vklopiti gretje. Seveda življenje v prehladnem stanovanju ali hiši ni idealno, a v skrajnih primerih velja upoštevati naslednje zvijače, ki izboljšajo toplotno učinkovitost naših domov.

Najpomembnejša je dovolj debela toplotna izolacija brez toplotnih mostov in s kakovostnimi okni. Če okna ne tesnijo ustrezno, poskušajmo to urediti s tesnili, veliko lahko naredimo, če kaj postavimo na mesta, kjer čutimo, da vdira hlad. Cenene prosojne plastične zavese za tuširanje lahko postavimo čez okna. Tako bo svetloba še vedno vstopala, toplota pa ne bo uhajala. Ponoči bodo njeno izgubo preprečevale vsake masivne zavese. Marsikdo pozabi, da morajo biti tudi vrata ustrezno zatesnjena. V prodajalnah lahko dobimo samolepilna tesnila in različne podstavke iz blaga, ki jih postavimo pod vrata, da preprečujejo prepih. Za slednje lahko uporabimo tudi brisačo.

Temperaturno sliko stanovanja ali hiše lahko močno izboljšamo, če omogočimo soncu, da čim dlje sije na naš dom. Po potrebi odstranimo vse ovire, na primer rastline, ki ovirajo sončne žarke. Prav tako umaknemo vse predmete, ki so prislonjeni na obsijani del hiše.

Če so v hiši prostori, ki jih ne uporabimo, velja te sobe zapreti. Tako bomo naredili še dodatno oviro med hladno zunanjostjo in toplejšo notranjostjo. Prav tako bomo morali ogrevati manjšo površino. Preproge na tleh in dodatna izolacija podstrešja močno zmanjšujejo izgubo toplote, prav tako so preproge bolj tople in prijetne za hojo kot npr. les ali kamen. Podstrešje je ena izmed točk hiše, kjer uhaja največ toplote, zato ga čim bolje izolirajmo.

Ni skrivnost, da s kuhanjem močno ogrejemo prostor. Po uporabi pustimo pečico odprto še vsaj 20 minut, tako da bo svojo toploto oddala v prostor. Velja poudariti, da se čim bolj izogibajmo kuhanju, ki povzroča veliko pare, saj s tem povečujemo vlažnost prostorov. Visoka vlaga povečuje občutek mraza. V hladnih prostorih lahko že sveča poveča temperaturo, seveda pa ni tako učinkovita kot ognjišča ali pravi grelniki. Če svojega doma še nismo opremili s sodobnimi LED-žarnicami, lahko s starimi tudi nekoliko ogrejemo prostor, saj kar 95 odstotkov vse energije oddajajo v obliki toplote.