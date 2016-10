Izjemno praktični nasveti za čiščenje

S pomočjo naslednjih praktičnih nasvetov boste kos starim madežem in drugim nadlogam, vaše stvari pa bodo kot nove. Poglejte, kako čistiti vse, od brisač do ploščic in posode.

Deska za rezanje

Stare madeže z nje boste najlažje odstranili, če jo boste očistili z gobico, ki ste jo prepojili s sokom limone in posuli s soljo.

Bakrena posoda

Kot nova bo, če jo boste očistili s soljo in kisom. Lonce posujte s soljo, poškropite z alkoholnim kisom in zdrgnite z gobico.

Krožniki

Stare madeže z njih boste zlahka premagali, če boste vlažne posuli s sodo in jih očistili z grobo stranjo gobice.

Pekači

Trdovratni ostanki zasušene maščobe bodo z njih izginili s pomočjo paste iz jedilne sode in vodikovega peroksida. Iz obeh sestavin naredite kremo, premažite z njo pekače, počakajte pol ure, jih zdrgnite in splaknite.

Preproga

Da bi z nje očistili nov madež, zmešajte en del alkoholnega kisa in dva dela vode. Mešanico nalijte v plastenko z razpršilom, poškropite madež in ga pokrijte z vlažno krpo. Nato vključite likalnik in s paro pri nižji temperaturi pokrit madež likajte pol minute.

Ploščice

Fuge med njimi očistite s pomočjo belila s klorom. Zmešajte ga z vodo v razmerju 1 : 1 in pobrišite fuge. Uporabite rokavice ter poskrbite za dobro zračenje.

Platnena obutev

Da bi belim supergam povrnili prvotno barvo, zmešajte kavno žličko detergenta za posodo, tri žličke vodikovega peroksida in dve žlički jedilne sode. S staro ščetko zdrgnite vso obutev, počakajte pol ure in jo nato dobro splaknite.

Usnjeno pohištvo

Poškodbe v obliki drobnih prask odpravite z olivnim oljem. S pomočjo palčk za ušesa ga nanesite neposredno na praske, počakajte pol ure in pohištvo zloščite. Če so praske še vidne, postopek ponovite.

Usnjena torbica (ali torbica z umetnega usnja)

Očistite jo z vlažnimi robčki.

Brisače

Da bi jim vrnili prvotno mehkobo, zadnji vodi za izpiranje dodajte dve žlički soli ali mehčalec nadomestite z alkoholnim kisom.