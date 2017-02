Izdelali kravo, odporno proti tuberkulozi

Ena največjih težav v mlečni industriji je nedvomno tuberkuloza pri govedu. V ta namen so strokovnjaki iz Kitajske nedavno izdelali kravo, ki je odporna proti tej nevarni bakterijski okužbi. »Odporno govedo bi bilo pomembno za človeka, saj je tuberkuloza zoonoza, ki se prenaša z živali na ljudi in obratno,« nam je zaupal mag. Janez Kunc, dr. vet. med. iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. »Prenaša se tudi z mlekom. Še posebno so izpostavljeni rejci in tisti, ki to mleko pijejo.«



Vstavili nov gen



Eden od načinov preprečevanja okužbe goveda, ki ga uporabljajo v Veliki Britaniji, je pokol jazbecev, ki so prenašalci. Temu bi se lahko v celoti izognili, če bi bile krave odporne. Prav zaradi tega kmetje pozdravljajo vsak napredek na tem področju. Kitajski znanstveniki so odpornost dosegli s tehnologijo spreminjanja genov, znano kot CRISPR. Kravi so v dednino vstavili nov gen. Povrhu ta sprememba ne bi imela neželenih učinkov nanjo.



»Pri nas je odkrivanje tuberkuloze stvar nadzora veterine. Če je krava pozitivna, se takoj ustavi prodaja mleka in žival gre v izločitev. Vsako leto se opravlja vzorčenje, na veterinarski upravi odločajo, katere živali bodo preverjali.«



Znanstveniki z Veterinarske univerze Severozahod A&F v provinci Shaanxi so novi gen vsadili v skupino teličkov. »Nato smo lahko uspešno vzredili žive krave, ki so nosile odpornost proti tuberkulozi,« je povedal vodja raziskave dr. Yong Zhang in razkril, da so vstavili gen, imenovan NNRAMP1. »Pomembno je, da je naša metoda izpeljana brez neželenih stranskih učinkov. To pomeni, da je tehnologija CRISPR, ki smo jo uporabili, bolj primerna za izdelavo transgenetske živine z namenoma spremenjeno genetiko.«



Naredili 11 teličkov



Gen so vstavili v jedro goveje celice, imenovane fibroblast, ki so jo vzeli iz kravjega zarodka. To spremenjeno jedro so nato vstavili v jajčno celico krave. Jajčeca so vzrejali v laboratoriju in jih oplodili, da so dobili zarodke.



Te so vstavili v krave in skotile so zdrave teličke. Z novim zapisom so jih ustvarili 11. Izpostavili so jih tuberkulozi in ugotovili, da imajo povišano odpornost.



»Naše delo je razkrilo, da smo našli pomembno mesto na govejem genomu, ki ga lahko tarčno manipuliramo in tam vstavljamo nove gene, ki bodo koristili živali.«



»V Sloveniji so veterinarji pred leti naleteli na kravo, ki je bila okužena s tuberkulozo. Tega primera se spominjam, ker smo ugotovili, da je bil okužen kravin lastnik, ki so ga nato zdravili. V tem primeru je okužba prišla s človeka na žival,« je pojasnil mag. Kunc in dodal, da dvomi, da bo spremenjeno govedo dolgoročno rešilo vprašanje okužb govedi s tuberkulozo.



»Od tega bodo največ pridobile države, ki nimajo ustreznega veterinarskega nadzora. Seveda se bakterija tuberkuloze spreminja, lahko se pojavi nov sev, proti kateremu ne bodo odporne.«



Nezaupanje ostaja



Čeprav znanstveniki iz Kitajske trdijo, da je spremenjeno govedo neoporečno, v resnici ne vemo, kako je novi gen spremenil njihov metabolizem in anabolizem. Prav tako ne moremo vedeti, ali bo mleko ali meso teh živali neoporečno. Lahko bi povzročalo alergije, spremenjena dednina je seveda v vseh telesnih celicah, torej tudi v vseh proizvodih.



»Moje stališče je, da je mikromanipulacija z genomi tempirana bomba. Narava je genom ustvarjala na milijone let. Obstale so le tiste lastnosti, ki so dobre. Mi pa želimo vse spremeniti na hitro. Premalo se zavedamo, da se za vsem skupaj skriva kapital. Njemu je v interesu, da je z živalmi čim manj stroškov, da je z njimi čim manj dela.«