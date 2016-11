Izboljšaj svojo izkušnjo pri prhanju z dotikom na tipko

Prvič se je zgodilo, da se je naša linija Croma srečala s Select tehnologijo, ki omogoča intuitivno preklapljanje med različnimi vodnimi curki z dotikom na tipko. Enostavno rokovanje in atraktiven dizajn zagotavljata vse udobnejšo in prijetnejšo izkušnjo v vsaki kopalnici. Družina Croma Select sestoji iz ročnih prh, nadglavnih prh, in pršnih sestavov Showerpipe.

Vse komponente v enem sistemu

Fiksna nadglavna prha Croma Select s premerom 180mm sedaj ponuja dve širini in jakosti pršnega curka. Kot atraktiven pršni sestav nam sedaj Croma Select 180 Showerpipe ponuja kombinacijo vseh že navedenih komponent in funkcij v enem sistemu; t.j. nadglavna prha s Select tehnologijo, ročna prha s Select tehnologijo, višinsko nastavljiv nosilec za ročno prho, visokokakovostno fleksibilno pršno cev in seveda Hansgrohe Ecostat Comfort termostatsko mešalno baterijo, katera omogoča precizno nastavitev temperature vode, katero želimo ves čas imeti na razpolago, kadar se prhamo. Croma Select Showerpipe ponujamo tudi v bolj ekonomični varianti z enoročno mešalno baterijo. Tudi nova Croma Select SemiPipe ponuja več udobja in varnosti, saj vključuje stensko konzolo z drsnim nosilcem ročne prhe, ročno prho s gibljivo cevjo, obenem pa konzola omogoča varen prijem ob vstopu v pršno kabino ali kad.

Croma Select asortiment je Hansgrohe razvijal v sodelovanju s svojim dolgoročnim partnerjem Phoenix Design. Vsi proizvodi so v dvobarvnem zaključnem nanosu in sicer krom-bela, pri čemer so pršne plošče bele, ohišje pa bleščeče kromirane.

Hansgrohe je vrhunska blagovna znamka tako za kopalniške in kuhinjske armature, kakor tudi za prhe, pršne sisteme, kopalniške termostate in drugi instalacijski material za kopalnico. Z izumi kot so pršna konzola, nastavljivi curki na prhah, QuickClean tehnologija, AirPower tehnologija (mešanje vode in zraka) ali EcoSmart tehnologija in priročna Select tehnologija je Hansgrohe priznan kot vodilni inovator v mednarodni sanitarni industriji.

Več na:

- www.facebook.com/hansgrohe,

- www.youtube.com/user/hansgrohe,

- www.twitter.com/hansgrohe_pr in www.hansgrohe.si.