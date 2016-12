Indonezija: V raju ceneje kot doma

To je odročno indonezijsko otočje Raja Ampat v zahodni Papui, kjer že dvanajst tujcev pomeni veliko gnečo, ima pa izjemno bogat podvodni svet. Tam z ženo snorkljata med koralami in plavata z velikanskimi mantami. In se vedno znova vračata.

Že prvi teden po premiernem predvajanju filma Pojdi z menoj se je, po odzivih gledalcev in kritikov, izkazalo, da gre za eno od najboljših filmskih stvaritev vseh časov. Od njenega režiserja Igorja Šterka pa smo izvedeli, kako in kje si polni baterije, da mu uspejo takšni projekti.



Seveda je Igor kot sin morjeplovca Jureta Šterka, ki je leta 2009 tragično izginil med plutjem po Tihem oceanu, tudi sam zavezan morju in jadranju. A ker je to na sosednjem Hrvaškem postalo sila drag špas, saj v vsakem zalivčku pobirajo pristojbine, je jadranje že pred leti skoraj opustil in se zaljubil v jugovzhodno Azijo. Pravi, da je neverjetno poceni, in kdor ima dovolj časa, tam v bistvu še privarčuje, saj je življenje veliko cenejše kot doma. Letalska vozovnica se dobi že za 350 do 400 evrov, potem pa prideš na otoček in za nekakšen all inclusive za 7 evrov na dan bivaš in se hraniš v sicer skromni hiški, a na neverjetni lokaciji. Dobesedno na plaži, 20 metrov od morja, ki je znano po najbolj zanimivem podvodnem svetu na našem planetu. »Indonezija z letalom me manj stane, kot če grem z avtomobilom v Dalmacijo,« pripoveduje.



Že 12 ljudi je velika gneča



In kje natančno je ta raj? Indonezija je država z največ otoki na svetu, kopnega oziroma celine sploh nima. Na njenem robu, v zahodni Papui, leži otočje Raja Ampat. To med poznavalci podvodnega sveta velja za najbolj zanimivo območje, z največjo gostoto in raznolikostjo koral in vodnega življa. »Super je, ko najdeš takšen otoček, kjer se počutiš kot v raju. Z ženo greva po navadi kar za dva meseca, saj kot režiser delam po projektih. Razen letalske vozovnice nič ne rezervirava, kar v kraju samem iščeva najboljšo nastanitev. Sicer pa sva tam že tako domača, da se je žena naučila njihovega jezika in se z lahkoto pogovarja z domačini.«



Zanimivo je, da še pred desetletjem tujcev sploh ni bilo, a tudi zdaj ne bi mogli reči, da gre za množični turizem. »Edino julija in avgusta se lahko zgodi, da nekoliko dvignejo cene ali pa prideš na otoček in ugotoviš, da je vse zasedeno, saj so že vse tri namestitve oddane. Ja, na otočju Raja Ampat je 12 ljudi velika gneča,« se nasmeje Igor, ki se že veseli, da se bo lahko januarja z ženo Ireno Šterk znova odpravil na oddih. Po filmu, ki ima nekaj elementov grozljivke, saj govori o štirih najstnikih, ki sodelujejo na fotonatečaju in se pri tem izgubijo v gozdu, si je to zagotovo zaslužil.



Plavanje med mantami



Igor in Irena na svoje rajsko otočje nikoli ne pozabita vzeti mask in dihalk. On je sicer opravil tečaj potapljanja, vendar pa tam tega sploh ne potrebuje, ker so korale najlepše na petih metrih globine. »Najlepše je, ko se odpraviva na koralni greben in snorkljava med koralami in ribami. Ali pa greva s čolnom, se vrževa v vodo in plavava z ogromnimi mantami. To je res veličastno doživetje, kot da odkriješ novo vesolje in nove dimenzije življenja... Nekoč sem videl, kako je manta kihnila in s tem izpljunila ribice, ki so ji čistile zobe. Voda pa je tako topla, da si lahko noter ves dan,« navdušeno opisuje počitnice.



Posebno pozornost si v tem delu sveta zaslužijo tudi začimbe. Z Ireno se z njimi oskrbita za vse leto, priporočata predvsem odlična kari in cimet, ki ga tam prodajajo na kilograme in v obliki meter dolgih palčk. Za domov si jih kupita kar dvajset in jih nekaj podarita prijateljem, iz preostalih pa delata čaj, ki poleg koščka cimeta ne potrebuje prav nič drugega.



Čas si moraš vzeti



Ko ga povprašam po vsaj kakšni slabi izkušnji, pred katero bi opozoril popotnike, dolgo premišljuje. In se spomni, da bi komu, ki nima prav veliko časa, znali zagreniti doživljanje raja edino počasni prevozi. A najbolje je, da popotnik to vzame v zakup, saj tako je in se tega ne da spremeniti. »Življenje je tam bolj počasno, nikomur se nikamor ne mudi. To ni masovni turizem, potrpežljiv moraš biti in si vzeti čas. Ne smeš se sekirati, če trajekt vozi s hitrostjo le 5 vozlov in ga prehitevajo vsi lokalni čolni.«



Igor še namigne, da je njun največji luksuz na indonezijskih otočkih prav tamkajšnja narava, da pa so sicer njune počitnice povsem skromne. »To so turistično nerazviti kraji in midva v tem uživava. Čeprav vsak dan jeva riž in ribo. Tega se nikoli ne naveličava. Nama se to zdi vrhunsko doživetje za bagatelo! Tudi Sumatra je podobna – v vseh pogledih neverjetno raznolika, a poceni. Nikakor pa naju ne vleče v megaturistične dele Indonezije, na primer v južni del Balija.«