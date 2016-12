Idealen prijatelj starejših

Zlasti starejšim ljudem lahko hišni ljubljenček pomeni ogromno. Ko otroci odrastejo in gredo na svoje, starejši zakonci ali vdovci nenadoma ostanejo sami. Neredko se pojavi osamljenost, ki jo nekateri premagujejo tako, drugi spet drugače. »Prav osamljenost je ena največjih težav starejših ljudi in za marsikaterega starostnika je pes edini 'človek', ki ga ima. Z njim se lahko pogovarja, ga neguje, skrbi za njegovo prehrano, v številnih primerih pa si z njim celo deli posteljo. Poleg tega daje hišna žival človeku občutek, da ga nekdo potrebuje, ga ima rad in je vesel, ko je v njegovi bližini, vedno se ga razveseli, nikoli se ga ne naveliča. Življenje s hišno živaljo zato dobi smisel in stalno veselje. Kako lep in prijeten je občutek, da te ima nekdo rad takšnega, kakršen si, in ga starost in s tem povezane slabosti prav nič ne motijo,« pravi Jože Vidic, dr. vet. med., urednik revije Moj pes.



Univerzalna tabletka



To so razlogi, da se med starejšim človekom in hišnim ljubljenčkom splete globoko prijateljstvo. Ne le to, hišni ljubljenček, zlasti pes, starejšemu človeku pomaga, da je bolj povezan z okoljem, saj med sprehodom srečuje druge ljudi, po možnosti skrbnike psov, s katerimi se lahko zaplete v pogovor, so pa starejši, ki imajo doma žival, navadno tudi bolj zdravi, v boljši telesni kondiciji in duševnem stanju ter živijo kakovostnejše. »Še zlasti ljudje s psom imajo manj težav z boleznimi srca in ožilja, redkejša je sladkorna bolezen, imajo bolj zdrava gibala, poleg tega je pri njih manjša verjetnost za nastanek demence. Če imamo psa, gremo pač vsak dan vsaj enkrat na daljši sprehod, smo na svežem zraku, postanemo odpornejši proti različnim prehladnim boleznim … Lahko bi rekli, da je pes univerzalna in zelo učinkovita tableta brez stranskih učinkov. V eni od raziskav na veterinarski fakulteti v nemškem Heidelbergu so ugotovili, da psi nemški zdravstveni blagajni vsako leto prihranijo približno dve milijardi evrov. Ljudje, ki imajo pse, so pač manj bolni, zato manj obiskujejo zdravnike in porabijo manj zdravil,« je jasen kinolog Vidic.

Terapevtski psi Čeprav pri nas psi v domovih za starejše niso dovoljeni, marsikje poznajo njihov pomen. Številne domove obiskujejo terapevtski psi, ki jih stanovalci lahko božajo, negujejo, peljejo na sprehod. Prinašajo pa tudi druge prednosti: veliko je primerov, ko starostniki iz različnih razlogov nočejo komunicirati z nikomer, ko pa pridejo v stik s psom, ga začnejo ogovarjati, ljubkovati in po navadi se odprejo tudi osebju v domovih in svojim sostanovalcem, pravi Jože Vidic.

Mačke manj zahtevne



Sicer pa Vidic za starejše in bolehne ljudi priporoča zlasti mačke, ki lahko živijo tudi v manjšem stanovanju in ne potrebujejo sprehodov. Poleg njih lahko veliko veselja prinesejo tudi mali glodavci in ptice, če starejši človek izbere psa, pa naj bo ta manjše rasti, vodljiv, ubogljiv in takšen, ki ne potrebuje zahtevne nege. Primerni so kodri, francoski buldogi, coton de tulearji, karlovi španjeli...



Hišni ljubljenček je za starejše in osamljene ljudi lahko pravi blagoslov. Prinaša veselje in odganja malodušje, zato lahko marsikomu tretje življenjsko obdobje naredi znosnejše, prijetnejše in ne nazadnje tudi kakovostnejše.