Hud za vsak avto

V času pametnih telefonov, kratkih sporočil, tvitanja, selfiejev in seveda telefonskih klicev se je treba zavestno odločiti, da bomo za varnost sebe in drugih v prometu raje gledali na cesto, kakor da bi buljili v aparat med vožnjo. No, nekateri avtomobili nam omogočajo prostoročno telefoniranje, drugi pa ponujajo tudi naprednejše rešitve, kot so prikazovalniki na vetrobranskem steklu, a kaj ko takšne stvari niso ravno poceni.

Če si omislimo prikazovalnik, ki je v dodatni ponudbi katerega od avtomobilskih proizvajalcev, nas to hitro stane kakega tisočaka, če pa nabavimo prenosnega, se cene še vedno vrtijo pri več sto evrih.

Obstaja pa tudi polprosojni prikazovalnik hudway glass kalifornijskega podjetja Hudway (za katerega je treba v spletnih trgovinah preračunano odšteti 42 evrov), ki nam omogoča, da preverimo, kam nas vodi navigacija, ali pa na hitro preberemo kako sporočilce.

Brez vijačenja ga lahko namontiramo v prav vsak avto, z njim pa se naš telefon spremeni v prikazovalnik podatkov na vetrobranskem steklu. In čeprav telefona ni treba pritrjevati na nosilec zaradi njegove nedrsljive podlage, ni bojazni, da bi padel z njega. Na voljo sta dva nosilca: kompaktni petmilimetrski in tisti s spremenljivim naklonom prikazovalnika.

Zaradi nedrsljive podlage ni bojazni, da bi telefon zlezel z nosilca tudi ob močnejšem zaviranju.

Zadevica, na katero položimo pametni telefon, s pomočjo ene od šestih aplikacij, razvitih v sodelovanju s Teslo, Fordom in Hyundaijem (kompatibilen je tudi z drugimi prikazovalniškimi aplikacijami, ki poznajo »hud« način), kaže navigacijska navodila in druge podatke z našega telefona, pri čemer pogled ostane usmerjen naprej.

Prosojno steklo ne ovira pogleda na cesto, ker pa ni vdelano v vetrobransko steklo, se izognemo tudi motečemu bleščanju, kadar sonce pada na šipo pod določenim kotom. Res pa je, da je hudway glass najbolj uporaben ponoči, medtem ko je v močni svetlobi malce slabše viden. A tudi za to so našli rešitev: novi prikazovalnik oziroma projektorček hudway cast, ki po brezžični povezavi projicira sliko s telefona. Je pa zato štirikrat dražji.