Hranjenje naj bo zabavno

Miselni izziv za kratek čas in potešitev lakote. Foto.Guliver/Thinkstock

Da je treba psu omogočiti oziroma ponuditi še vse kaj drugega kot zgolj vodo, hrano in izhode za opravljanje potrebe, smo že večkrat pisali. Če ga ne zaposlimo (tako fizično kot psihično), se dolgočasi, je nesrečen, zato se pogosto razvijejo vedenjske težave.

Če živi na prostem, bo recimo kopal luknje na vrtu ali iskal priložnosti za pobeg, če ga imamo v notranjosti, bo prej ali slej naredil škodo (uničil naslonjalo sedežne garniture, spraskal vrata, zgrizel podboj vrat itd). Odgovoren lastnik se mora potruditi, da bo njegov pes zadovoljen. To bo dosegel z jasnimi pravili, vsaj enim dolgim sprehodom na dan, na katerem naj ima pes možnost druženja in igre z vrstniki, poleg tega naj se lastnik z njim igra tako na prostem (npr. metanje igrače) kot v stanovanju (npr. skrivanje).

Hranjenje s pomočjo votle igrače z majhno odprtino je zlasti primerno za požrešne pse.

Ena od zabavnih in koristnih aktivnosti za psa je tudi hranjenje s pomočjo posebne igrače (najpogosteje v obliki krogle in tulca), ki je votla, vanjo pa skrijemo brikete ali suhe priboljške. Da bodo drug za drugim popadali skozi majhno odprtino, se mora kuža potruditi (s tačko in smrčkom jo mora premikati, da hrana postopno pada ven), kar ga za dlje miselno zaposli.