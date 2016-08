Honda CRF 1000L Africa Twin DCT: preporod africe

Pri Hondi pa so pred dvajsetimi leti z africo twin odprli neskončno knjigo potopisov, v kateri je imel glavno vlogo takrat srce parajoče lep velik enduro z epsko vzdržljivim agregatom. Pred nami je novo poglavje africe, v katerem je Indiana Jones spet mlad, lep in močan, a hkrati tudi zrel in izkušen.

Preden je Honda na cesto zapeljala karizmatično XRV 750, ji je trdne temelje postavila v takrat neizprosni vzdržljivostni dakarski tekmi, v kateri je kar štirikrat pometla s tekmeci. Dvajset let pozneje je zemljevid enduro motociklov videti povsem drugače. Na njem je polno novih tekmecev, ki imajo vsak svojo filozofijo, nekateri tudi zelo bleščeče življenjepise. Spremenili pa smo se tudi kupci. Fantje, ki smo takrat z endurami hiteli odkrivat bližnje in oddaljene makadame, smo povečali trebušno »mišično« maso in zmanjšali popotniško radovednost. Pred nami so torej drugačne poti in drugačna africa.



Novi časi, staro bistvo



Honda je vmes africo umaknila s prodajnega programa, odločitev za veliko vrnitev pa prihranila za letošnje poletje. V novinki se že na prvi pogled prepozna karizmo predhodnice. Visoka je kot najvišji konj v maneži, a ko človek s povprečno višino malo nad 180 centimetrov sede nanjo, je vseeno vse tako, kot mora biti. Je ozka in lahko obvladljiva, sedež je izjemno udoben in noge motor čvrsto objamejo. Trikotnik zapestja, stopala in glava je lepo usklajen in zagotavlja udobje tudi po več urah sedenja. Navduši idealna postavitev agregata in s tem mase, saj gre africa hitro in lahkotno tja, kamor jo voznik usmeri. Neposredna primerjava s tekmeci je nehvaležna, saj se motorji med seboj močno ločijo po tem, v katero smer uporabe so jih pri razvoju želeli zapeljati, a dejstvo je, da ponuja africa twin enega od najboljših kompromisov v razmerju med močjo in uporabniško preprostostjo, okretnostjo in vodljivostjo. Temu pa doda še tehnološko piko na i, saj si lahko za doplačilo omislite tudi samodejni menjalnik z dvojno sklopko DCT.



DCT ima smisel



Samodejni menjalnik v africi twin je za motorista starega ali bolje klasičnega kova približno tako kot brezalkoholno pivo z okusom jagode. Enih stvari se pač ne dela. Ali vendar. DCT smo temeljito preskusili na najrazličnejših terenih in pri zelo različnih vozniških obremenitvah in ugotovitev je, da ni vse tako črno-belo, kot se zdi na prvi pogled. Uporabniško gledano ima DCT nedvomno smisel. In to tako za manj kot tudi bolj izkušene motoriste. Prvi se bodo lahko hitreje posvetili sami vožnji in prej uživali, drugi pa bodo znali ceniti udobje, s katerim postanejo razdalje še krajše. Prav tako DCT na makadam spodbudi voznike, ki se na drseči podlagi sicer ne počutijo najbolje, suverenim terenskim uživačem pa daje možnost dodatne zabave v lažje kontroliranem drsenju.



Za stare in nove avaturiste



Živčevje sistema DCT upošteva spuste in vzpone, pri prvih zgodaj prestavi v višjo prestavo in zavira z motorjem, pri vzponih pa pusti, da se vrtljaji zavrtijo nekoliko višje. Prestavlja bliskovito in omogoča nepretrgan vlek, speljevanje je otročje lahko tudi v strminah, pri zeleni luči na semaforju pa lahko postane pravo izstrelitveno doživetje. DCT lahko prestavlja v klasičnem D-programu, v treh (športnih) S-programih ali pa voznik želeno prestavo izbere neposredno s pritiskom na tipki – ali +. Sistem analizira vožnjo in prestavljanje sledi načinu vožnje. Pred ovinkom in ob zaviranju hitro prestavi v nižjo prestavo, pri blagem pospeševanju varčuje z gorivom in prestavi v višjo prestavo zgodaj, že pri dobrih 2000 vrt./min, pri odločnem pospeševanju pa prestavo zadrži v višje vrtljaje. Pri hitro menjajočem se ritmu vožnje se včasih zmede in prestavo vleče v višje vrtljaje, kot bi jo morda voznik, a se nikoli ne ušteje pri prestavljanju navzdol. Pri tekoči vožnji, ko ritma in hitrosti nismo nenehno menjali, pa večjih pripomb nismo našli. Sicer lahko voznik kadar koli poseže v izbrano prestavno razmerje in ga s pritiskom na tipko bliskovito spremeni v želeno prestavo. Ugotovitev je jasna, DCT ima nedvomno smisel tudi v africi twin in ni težko napovedati, da se bo njegov prodajni rezultat z leti nedvomno povečeval.