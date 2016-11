Hitri in Drzni po Dragovo

In je po tej preteklo veliko let, pisalo se je 2001., ko je na filmska platna prišel prvi del poznejše franšize Hitri in drzni. En tak sfriziran avto bom imel tudi sam, se je med odhajanjem iz kinodvorane odločil takrat 49-letnik iz Spodnjih Pirnič in – držal besedo. Pokazal nam je svojega predelanega nissana 300 zX tt targa.

Še hiter skok nazaj, v mlada leta: »Pri šestnajstih sem slišal za primo, ki je zgorela, motor pa se je še kar ohranil. Naredil sem nov okvir, tak čoperski, vanj vstavil motor in ga šel preskusit. Na ovinku me je zaneslo in sem padel direkt na nezaščiten kurbel. Mehanik, ki je motor povsem razdrl, mi je čez čas priznal, da ga ne zna več sestaviti. Pa sem za nekaj časa izgubil veselje.«



Naslednji velik projekt je nastal v že družinskih letih, z motocikla je presedlal na avto, legendarnega hrošča 1300J. »Saj je bil že v originalu lep, toda primanjkovalo je prostora za prtljago, pa sem predelal prednji pokrov prtljažnika, dodal Mercedesovo masko, ob tem pa še zamenjal platišča s Porschejevimi, namontiral prednji in zadnji spojler ter meglenke,« Robas v isti sapi doda, da je hrošč družini zvesto služil 16 let, samo ob tehničnih pregledih je moral (pre)široka kolesa zamenjati s standardnimi.



Potem pa sta v kinodvorane pridrvela Vin Diesel in zdaj na žalost pokojni Paul Walker. Rezultat: Drago je z odpada v Italiji pripeljal nissana 300 ZX, letnik 1994. »Vsega nisem zmogel sam, tudi dvigala nimam, in sem se povezal s črnuškim Matsportom. Naredili smo načrt predelave in nabavili material. Poleg tega sem za nekaj sto evrov zaradi delov, ki sem jih rabil, kupil še enega starega nissana 300 ZX.«



Ni kljuk, ni registracije



Robas našteje nekaj sprememb na zunanjosti: razširjeni zadnji blatniki, zamenjani oba odbijača in stranski pragovi, zadnji spojler, predelan pokrov motorja, za lepši videz še odstranjene kljuke in bočni smerniki. Pa druge dnevne luči, dodan prednji usmerjevalec zraka in zadnji difuzor s sredinsko lučjo za meglo – »to sem pobral s Volkswagnovega kombija«, doda Drago.



Na podvozju so zamenjani amortizerji, dodani distančniki H&R z aluminijastimi platišči, zamenjan izpušni sistem.

»Motor je v osnovi originalen, samo regulator predvžiga sem prestavil iz direktnega na jermenski pogon ter zamenjal vse jermene in senzorje,« doda Robas in odpre prtljažnik, da se naslajamo ob notranjosti. Ker ta ne očara samo oči, ampak tudi ušesa: zadnja polica je obložena z zvočniki dragster, 2800 vatov rock'n'rolla se enakopravno kosa z brbotanjem motorja V6, katerega oznaka pove vse: TT za twin turbo, dva turbopolnilnika, in, reci in piši, 450 konjev. »Hitrost je omejena na 250 km/h,« reče upokojenec zgolj po starosti, ki pa s svojim oranžnim športnikom, katerega boke prekrivata nalepki DTR (Drago Turbo Racing), ne drvi po (avto)cestah. Najprej zato, ker je vendar ozaveščen voznik. Drugič, ker je nissan od tal oddaljen vsega 8 centimetrov in je že ležeči policaj zanj nepremostljiva ovira, ter tretjič, ker ga ne more registrirati. Razlog je butasta slovenska zakonodaja. »Krive so odstranjene kljuke na vratih, ta pač odpiram z daljincem. V Avstriji mi zaradi tega ne bi težili, v Sloveniji mi,« pojasnjuje Robas. »Fantje na tehničnem so mi razložili, da naj bi bil razlog v tem, da če z avtom priletim v vodo, gasilci ne morejo odpreti vrat, da bi me rešili. A stekel se pa ne da spustiti ali razbiti?« Mimogrede, ko je več kot tretjina avtomobila pod vodo, je odpiranje vrat v vsakem primeru jako težavno opravilo...



Drago Robas se rešuje tako, da štirikrat ali petkrat na leto na nissana pritrdi enotedenske preizkusne tablice po 40 evrov in se odpelje dogodivščinam naproti. Največkrat so to srečanja predelanih vozil, na katerih, sicer član kluba GTT-GaS Tuning Ljubljana, praviloma pobere glavno nagrado za dizajn.