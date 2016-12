Harmoničen praznični dom

S pomočjo feng šuja lahko poskrbimo za harmonijo tudi pri prazničnem okraševanju stanovanja, hiše ali poslovnega prostora. Veliko vlogo pri tem igrajo barve, ki jih izberemo za okraske, precej pomembno pa je tudi, v kateri sektor mreže bagua (najdete jo na spletu) postavimo božično drevesce. V prihajajočih dneh morate uživati in se jih veseliti, zato naj vam bo krašenje doma in druženje v zabavo, in ne nekaj, kar vas spravlja v stres. Naj v domu zaveje praznična energija.

Prostor za jelko



Zimzeleno drevesce, ki nas razveseljuje v prazničnem času, je simbol večnosti in novega upanja, v feng šuju pa predstavlja element lesa. Pomembno je, kam jo postavite, saj bo praznično okrašena jelka poskrbela za ravnovesje, če jo postavite v naslednje sektorje: vzhodni (zdravje in družina), jugovzhodni (denar in izobilje), južni (slava in ugled).

Barve



Ni nujno, da imate okraske vsako leto v isti barvi. Prilagajajte jih glede na razpoloženje in občutek, katera vam v tem obdobju najbolj koristi. Vseeno pa upoštevajte mrežo bagua: za področje kariere uporabite sivo, modro, črno in belo. Za predel ljubezni rdečo, roza, rumeno in zemeljske tone, za del za ustvarjalnost belo in sivo.

Toplina sveč



Sveče so v feng šuju nepogrešljive. So lep okras, prinašajo toplino in pomirjajo. Uporabite jih v kopalnici, spalnici, dnevni sobi in na jedilni mizi. Velike sveče ali skupino različno visokih sveč postavite v južni, jugozahodni, severovzhodni in osrednji predel prostora. Uporabite različne barve, izdelane naj bodo iz naravnih materialov.

Naj diši



Razpoloženje v prostoru lahko poleg barv in zvokov pričara tudi vonj in poskrbi za dober či. Eterična olja razpršite po prostoru in uživajte v sproščenem prazničnem vzdušju, ki ga prinašajo vonji mandarine, cimeta in limone. Po prostoru bosta zavela občutka svežine in zavetja. Pomembno je, da vam je vonj pri srcu in je povezan z lepimi spomini.

Energija rastlin



S svojo zdravilno energijo so rastline vedno dobrodošle v feng šuju. Poleg tega, da so lepe in si na njih spočijemo oči, čistijo energijo v prostoru in pomirjajo. Še posebej blagodejen je njihov učinek pozimi, ko veliko časa preživimo v zaprtih prostorih. Najprimernejše so na primer palma areka, spatifil in dracaena fragrans.