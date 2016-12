Grenivka za čisto kuhinjo

Znova smo pri naravnih čistilih, ki so velikokrat učinkovita zamenjava za kemične preparate, hkrati pa ne obremenjujejo ne okolja ne zdravja.

Običajno sta največja zaveznika naravnega čiščenja limona in kis, tokrat pa predstavljamo zvijačo, s katero bo kuhinja zasijala s pomočjo grenivke.

Vzemite sadež in ga prerežite na polovico. Polovico posujte z drobno mleto soljo in z njo dobro zdrgnite korito ter vse površine iz nerjavečega jekla, jih nato splaknite in do suhega obrišite. Kombinacija soli in soka bo kos tudi najtrdovratnejši umazaniji ter oblogam vodnega kamna.

S soljo in grenivko lahko sijaj pričarate tudi jedilnemu priboru in kozarcem. Na enak način lahko zasijejo tudi kopalna kad, umivalnik in pipe v kopalnici.