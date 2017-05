Gosenica lahko zaduši psa

Gosenice sprevodnega prelca, ki so najštevilnejše aprila in maja, živijo pa vse do avgusta, ko se iz njih izležejo metulji, so nevarne tako za žival kot za človeka, saj v stiku s kožo ali sluznico povzročijo srbečico, pekoč občutek in vnetje, v hujših primerih tudi oteklino in težave z dihanjem. Gosenic se zato ne smemo dotikati, saj njihove dlačice delujejo kot nekakšne ožigalke. Več zapredkov pinijevega sprevodnega prelca običajno v tem času opazijo po vsej državi, najpogosteje na Primorskem.



Kako pomagati psu



Bistveno bolj nevarne pa so gosenice za psa. Če se je dotakne z jezikom, je to zanj lahko celo smrtno nevarno. Stik z ustno sluznico namreč povzroči resne poškodbe in odmiranje tkiva – pri psu najprej opazimo obilno slinjenje, zatekanje v ustih in rdečevijolično obarvan jezik. Če pomoči ne poiščemo pravočasno, se lahko pes zaradi zatekanja ustne votline in jezika celo zaduši.



Ker se gosenice selijo po tleh gozdov in travnatih površin, moramo biti pri hoji po teh območjih še posebno previdni. Priporočljivo je, da imamo psa na povodcu ali vsaj pod nadzorom, saj je ključno, da stik preprečimo. Če se kljub temu zgodi, je treba psu takoj temeljito sprati gobček in jezik z obilno količino vode, nato pa ga čim prej odpeljati k veterinarju.



Kakšni so simptomi, po katerih lahko sumimo, da je kuža prišel v stik s strupeno gosenico? Kmalu se bo začel nenadno in intenzivno sliniti, odklanjal bo hrano, imel bo povišano telesno temperaturo. Tudi bruhanje in (krvava) driska sta značilna simptoma, že v nekaj minutah po stiku z gosenico pa mu lahko tudi oteče jezik. Skrbniki psov, ki se s svojimi ljubljenci v pomladnih mesecih sprehajajo po gozdnih in travnatih površinah, morajo torej biti pozorni na številne nevšečnosti in nevarnosti, ki prežijo na pse – od strupenih vab, nevarnih travnatih bilk in strupenih močeradov do bolh, klopov in drugih žuželk, ki ogrožajo zdravje psov. Potencialno najnevarnejša izmed teh pa je zagotovo majcena gosenica sprevodnega prelca.