Gob ne ponujamo znancem

Zato nekaj nasvetov pred sezono; kdaj nabiramo gobe, kako moramo biti opremljeni za v gozd in kako se v njem obnašamo.

Letošnja sezona gob se pravzaprav sploh še ni začela, spomladi pa ni bilo najboljših razmer, da bi jih prav veliko zraslo. Padlo je sicer nekaj dežja, vendar razmere niso bile optimalne, niti za rast marčnic in smrčkov ne. Ampak še vsako leto so in tudi letos bodo zrasle gobe, ki nas bodo razveseljevale s svojo lepoto, zanimivostjo in seveda uporabnostjo.



Kdaj nabiramo gobe



No, pravi gobarji to še kako dobro vedo: kadar so ugodne razmere! Mora biti dovolj vlage, toplote, nekateri pa prisegajo tudi na luno, ko ta naredi D in začne iti dol, pravijo! In v katerem času dneva naj gobarimo?



Jaz pravim, kadar koli, ko imate pač čas. Seveda le, če poznate nekaj več vrst, drugače boste prišli iz gozda z manjšo količino ali celo brez gob, saj bodo drugi pred vami že vse pobrali.



Predvsem gobane, ki so najbolj čislana vrsta v Sloveniji. Večinoma pa gredo gobarji v gozd zjutraj, nekateri celo še v temi.



Dva kilograma na dan



Vendar pri nabiranju gob nikakor ne pozabite na zakonske predpise, ki določajo, da jih ne smemo nabrati več kot dveh kilogramov na dan, v kakšno embalažo moramo nabirati, kakšne primerke, kaj uporabljati pri nabiranju in še in še …



Vsem gobarjem pred sezono polagam na srce predvsem to, naj se držijo prvega in najpomembnejšega pravila gobarjenja: nabirajte le tiste gobe, ki jih sami res dobro poznate! Vse drugo pustite v gozdu.



Tako si bomo prihranili marsikatero nevšečnost, preprečili tudi kakšno lažjo ali morebiti celo težjo zastrupitev in ne nazadnje varovali naravo, brez katere ni življenja.



Čeprav smo o tem že velikokrat pisali, ne bo najbrž nič narobe, če ponovno povemo nekaj koristnih napotkov pri nabiranju gob.



Obleka, obutev in cepljenje



• Preden se odpravimo v gozd, se ustrezno oblečemo in obujemo ter primerno zaščitimo pred klopi in drugim mrčesom. Če je le mogoče, se pred sezono (priporočljivo pozimi) cepimo proti meningoencefalitisu (klopnemu meningitisu), proti boreliozi cepiva žal še ni.



Kdo je lastnik gozdov?



• Preden stopite v gozd, se prepričajte, ali ni morda v zasebni lasti ali morda celo zavarovano področje. Če je znan lastnik, ga vprašajte za dovoljenje, na zavarovanih območjih pa je nabiranje gob na splošno prepovedano.



Kje bomo parkirali?



• Če se odpravite nabirat gobe z avtomobilom, pazite, kje boste parkirali. Po zakonu lahko parkirate največ pet metrov od ceste v gozd, vendar le na mestih, kjer ne boste ogrožali dela v gozdu ali ogrožali in uničevali podrasti in dreves. Nepazljivo parkiranje ima lahko kar visoko ceno.



Košara in nož



• Obvezna in z zakonom določena rekvizita pri nabiranju gob sta košara (ali podobna zračna embalaža) in nož.



Nabiranje v na primer plastične vrečke je na splošno prepovedano, saj niso zračne, v njih se ustvarja kondenzat in domov lahko prinesemo eno samo kuhano kašo.



Nož pa potrebujemo, da gobe na rastišču že grobo očistimo ter porežemo vse neužitne dele, tako da domov ne nosimo črvov, zemlje, plesnivih delov in drugih neuporabnih delov.



Po gozdu hodimo tiho



Tako s truščem in vpitjem ne motimo prebivalcev gozda oziroma ne plašimo živali, saj je to njihov dom.



Kaj nabiramo?



• Nabiramo le normalno razvite odrasle gobe, nikoli premladih ali prestarih, ki jih, ali zaradi še nerazvitosti ali pa že prevelike starosti, ne moremo točno določiti, saj se lahko kaj hitro zmotimo, posledice pa običajno niso prijetne, lahko so celo smrtne.



• Naberemo jih le toliko, kot jih lahko v enem dnevu sami porabimo. Z zakonom določena količina je dva kilograma na dan. Zakon prepoveduje tudi nabiranje zavarovanih vrst.



Naučimo se nabirati gobe



• Ne trgajte jih iz zemlje, ker lahko iztrgate tudi micelij. Bet rahlo zasučite in gobo nežno izvlecite. Če je žilav ali tanek, ga nad zemljo odrežite. Prav zaradi nepravilnega in čezmernega nabiranja v preteklosti smo povzročili, da so nekatere vrste postale zelo redke ali jih skoraj ni več.



• Ne uničujmo gob, ki jih ne poznamo ali zanje vemo, da so strupene. Nekatere so pravi okras narave (npr. rdeče mušnice).



Gobe so dodatek jedem



• Gobe niso snov za polnjenje želodca, ampak le dodatek, ki oplemeniti jedi. Zato je lahko čezmerno in prepogosto uživanje zdravju škodljivo.



Ne ponujajte gob naokoli



• Ne ponujajte gob prijateljem ali znancem, če vas niso sami prosili zanje, saj ste v nasprotnem primeru lahko kaj hitro krivi za kakšne njihove prebavne težave, čeprav morda niste nič krivi. So namreč posamezniki, ki ne smejo uživati niti najbolj užitnih gob (npr. gobanov), ker jim povzročajo prebavne motnje. Piše: Ana Ivanovič