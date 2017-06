Glasujte za zgodbo, ki vas je najbolj navdušila

Letos spomladi smo v okviru priloge Super 50 pozvali domove starejših, da na izbor Super senior prijavijo izvirne zgodbe svojih stanovalcev. Iskali smo pozitivne zgodbe posameznikov, ki jim je življenje v domu dalo novo energijo, oziroma zgodbe tistih, ki dajejo življenju v domu s svojim zgledom poseben navdih in spodbudo.

V zadnjem mesecu so člani komisije izbora Super senior prebirali 70 prijavljenih zgodb, ki nam jih je poslalo kar 44 domov starejših in njihovih pripadajočih enot. V strokovni komisiji so sodelovali predstavnica ministrstva za delo, predstavnik Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in predstavnika družbe Delo iz novinarskega in marketinškega dela. Delo komisije je bilo naporno, a uspelo nam je zbrati 10 zgodb, za katere verjamemo, da bodo navdušile tudi vas.

Zato vam jih predstavljamo in vas spodbujamo, da glasujete za zgodbo tistega, ki vas je najbolj navdušil. Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali dobitnike praktičnih nagrad naših pokroviteljev, 10 x paket izdelkov Farmedice in 10 x gel Pernaton Forte. Glasovanje traja do četrtka, 20. julija.

Po seštevku prejetih glasov vam bomo v septembrski številki Super 50 predstavili tri zbrane super seniorje oziroma seniorke, ki so prejeli največ glasov, in objavili podrobnejše reportaže o njihovem življenju v domu, v katerih boste izvedeli še več o njih samih, o domu, v katerem prebivajo, in vzdušju, ki ga pričarajo.

Zgodbe izbranih stanovalcev domov starejših:

Veronika Balažic, rojena leta 1935, DEOS Center starejših Zimzelen Topolšica

Na parkirišču pred Zimzelenom ima Veronika avtomobil in se skoraj vsak konec tedna odpelje domov.

Štefan Čičigoj, rojen leta 1949, Dom starejših občanov Ajdovščina

Štefan je povezal stanovalce, delavce doma in znanega chefa Tomaža Kavčiča iz restavracije Pri Lojzetu na dvorcu Zemono.

Marija Kraker, rojena leta 1936, Koroški dom starostnikov, poslovna enota Slovenj Gradec

Kljub težavam z zdravjem Marija piše verze, igra sintetizator, klavir, poje, nastopa.

Pavla in Josip Prekupec, rojena leta 1938 in 1936, Dom starejših Šentjur

Prostovoljno delo ju zabava in sprosti, Pavla in Josip s svojim življenjem sporočata, da je delo vrednota, ki ne izgubi pomena.

Ani Belina, rojena leta 1930, Dom Danice Vogrinec Maribor

Posebno vzdušje zavlada v domu, ko Ani pripravlja slikarsko razstavo in vsi občudujejo njena umetniška dela.

Darja Jerala, rojena leta 1949, Dom starejših Laško

Treba si je zastaviti cilje in sanjati sanje. Z vztrajnostjo, vajo in iskreno predanostjo presegamo svoje meje, uspeh, poudarja Darja.

Dušica Cerjak, rojena leta 1940, Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

Dušica je v invalidki Marti prepoznala manjkajoči člen v verigi zanimivega življenja.

Vekoslav Vizjak, rojen leta 1923, Sončni dom, Maribor

Na vsakem izletu je Vekoslav vodnik, saj zelo veliko ve, udeležuje se predavanj Pokrajinskega muzeja Maribor, je živa enciklopedija.

Miroslav Humar, rojen leta 1945, Dom upokojencev Nova Gorica

Za pusta je Miroslav igral angleški kraljici pa Melanii Trump iz vasi Solnica, s Čuki je nastopil s Ferrari polko in na nogah je bila vsa dvorana.

Ante Uravič, rojen leta 1923, Dom starejših občanov Fužine

Za prvo slovensko odpravo v vesolje je Ante izdelal raketo in s svojo skupino poletel na Luno.