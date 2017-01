Gianni v mestu papeža in Maradone

Gianni Rijavec, glasbenik, pevec in skladatelj, že skoraj dve desetletji pa tudi mirovnik, ustanovitelj in prvi mož mednarodne mirovniške fundacije Beli golob, je maja lani prvič obiskal Argentino. V to veliko južnoameriško državo ga je popeljala glasba, tja se je odpravil na tritedensko turnejo. Na pot se je podal sam, z letalom, na katero je sedel na letališču Ronchi v Trstu. Letalska vozovnica ga je vodila v Rim, od tam pa je poletel naravnost v Buenos Aires. Potovanje do glavnega argentinskega mesta je trajalo 16 ur.



Veličastno glavno mesto Argentine je zaradi številnih Slovencev, ki živijo tam, prepleteno s slovensko kulturo. Naše veleposlaništvo v Buenos Airesu ima prostore v arhitekturni mojstrovini, spominsko zaščiteni zgradbi, pod katero se je podpisal arhitekt Benčič, slovenskega rodu, kot pove že priimek. Naše veleposlaništvo je v prestižni ulici Arroyo, to je blizu dveh pomembnih mestnih znamenitosti, trga San Martin in znanega območja za pešce, ulice Florida, kjer je niz trgovinic in trgovin. Kot pevec, ki je prišel prepevat rojakom, je bil Gianni gost veleposlaništva in je stanoval v veleposlanikovi rezidenci.



Na grobu Evite Peron



V Buenos Airesu se ves čas nekaj dogaja in v ta ritem se je odlično vživel. »Bil sem v Tangu, lokalu, kjer se pleše značilen argentinski ples, bil sem na grobu Evite Peron, videl eno izmed njenih oblek, bil sem v argentinskem parlamentu, kjer sem imel tudi koncert, bil sem v cerkvi, kjer je kot kardinal služboval sedanji papež Frančišek,« navdušeno našteva. »V Argentini pa seveda ne gre brez nogometa. Bil sem v predelu Buenos Airesa, ki se imenuje Boca, kjer domuje tudi znameniti nogometni klub Boca, za katerega je nekoč igral Maradona. Videl pa sem tudi revni del velemesta, viže, ki so nekaj podobnega kot favele v Riu de Janeiru.«



Med tritedenskim obiskom je prepeval v številnih slovenskih klubih. »Naši Slovenci, njihova pripadnost Sloveniji, slovenski kulturi, so name naredili velik vtis. Fantastični sprejemi rojakov, skandiranje in dolgi aplavzi … Te ljudi bom vedno nosil v srcu,« pravi. A ne le Slovenci, očarali so ga tudi Argentinci, za katere je nastopil v dvorani Almirante Brown in Palači miru, Palacio Paz, v središču Buenos Airesa. »Argentinci so zelo topli ljudje,« se nasmehne.



Raj za mesoljubce



Gianni si bo Argentino zapomnil tudi po zanimivi izkušnji, ki jo je doživel, ker je bil tam prav v času njihovega narodnega praznika, dneva neodvisnosti, ki ga slavijo 25. maja. »Na ta dan v mestu Parana poteka znamenita multikulturna parada. Bil sem ponosen, ker sem bil na čelu povorke in sem kot predstavnik Slovenije nosil slovensko zastavo,« se spominja časti, ki mu je bila zaupana.



Na Giannija, ki je ljubitelj mesa, je vtis naredila tudi argentinska kulinarika. »Poskusil sem značilno argentinsko meso na žaru, asado. Res ga je vredno poskusiti,« je navdušen nad specialiteto, katere priprava je za Argentince poseben obred. Srčika recepta je pljučna pečenka, ki ji družbo dela drobovina. Poseben okus jedi doda les za žar, dišeči quebracho, ta gori počasneje kot druge vrste. Med čakanjem na žerjavico gostje pijejo vino in se sladkajo z empanadami, testenimi lunicami, polnjenimi z različnimi nadevi.