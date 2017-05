FOTO: Uglajen in samozavesten

To velja tudi za generacijsko drugi rod audijevega športnega terenca Q5 s prej umirjeno kot razburljivo podobo, pa vendar poplavo majhnih, a pod črto pomembnih dopolnitev v vlogi imenitnosti, potovalnega udobja in samozavesti.

O uspešnosti ni dileme! Nekdanji Q5 je od leta 2008 zapeljal na ceste v več kot 1,6 milijona primerkih in se uvrstil med najbolj prodajane premijske športne terence. Morebitno eksperimentiranje s podobo in vsebino je že zato odveč. Pristop je značilno evolucijski. Nič radikalno piljenje znanega koncepta prinaša osnovne proporce z ostrejšimi linijami, kar je opazno predvsem na sprednjem delu. Novi Q5 je po tej plati precej čokato izklesan in podoben večjemu ter imenitnejšemu Q7. Ne spregledaš niti za današnje dni obveznih modnih dodatkov, naj gre za svetilne LED-elemente ali večkotnost izpušnih zaključkov, kar na zadku spremlja podobnost s sorodnim volkswagen tiguanom.



Tradicionalna kakovost



Na znane strune igra notranjost, zaradi katere je nov audi takoj prepoznaven. Občutek kakovosti se zdi prav tako svetopisemski kot deset božjih zapovedi. Na videz in otip niti najmanj ne vpliva mehiška proizvodnja. Opremska zasnova pa je čistokrvna, made in Germany. Po tej plati dobiš le dobro osnovo. Za vse drugo je treba široko odpreti denarnico. Naj gre za zračno vzmetenje, s katerim se avtomobil na cesti pelje imenitnejše, ali digitalne merilnike z 12,3-palčnim zaslonom. V primerjavi s slednjimi delujejo analogni tradicionalno, čeprav se zlahka obregneš ob preglednost tistega za hitrost s poplavo drobnih številk do magičnih in povsem nedosegljivih 300 km/h. Vse drugo je čista klasika. Naj gre za po limuzinskih vatlih urejen prednji del avtomobila, kakovostno ergonomijo voznikovega delovišča ali osnovnošolski mladini namenjeno sedenje na zadnji klopi. Novinec je sicer povsod večji od nekdanjega, a brez čudežev. Enako velja za 10-litrski prtljažni prirastek, kjer ne gre spregledati skrbne urejenosti in izrazito negativnih občutkov ob misli na prevažanje zaprašenih kredenc in hladilnikov.



Nerazburljiv optimum



Naj bo jasno! Kdor bi rad s Q5 letel, naj seže po 3,0-litrskem dizlu ali 2,0-litrskem turbobencinarju. Vse drugo je racionalizem s prizvokom dobrih, a nič adrenalinskih zmogljivosti in spodobne ekonomije. Po tej plati je 2,0-litrski TDI s 190 KM verjetno najboljši, čeprav te ohladi zajetna masa. Suv pomakne kazalec na tehtnici vse do 1845 kilogramov, dasiravno je v primerjavi z nekdanjim modelom za 90 kilogramov lažji. Dizelski štirivaljnik ponudi konkretno uglajenost in prožnost in nima težav s suverenim vzpenjanjem v dolge avtocestne klance ali z ostrejšim prehitevanjem. Povrhu dopolnjuje pogonsko enačbo samodejni menjalnik S tronic z dvema sklopkama in sedmimi prestavami, kar naredi vožnjo prijetno, tekočo in začinjeno s približno sedemlitrsko porabo.

Audi Q5 1.9 TDI 140 kW quattro

Motor: štirivaljni dizelski s turbopolnilnikom

Gibna prostornina: 1968 ccm

Največja moč: 140 kW (190 KM) med 3800 in 4200 vrt./min

Največji navor: 400 Nm med 1750 in 4000 vrt./min

Pogon: štirikolesni s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom

Masa praznega vozila: 1845 kg

Največja dovoljena masa: 2440 kg

Mere (D/Š/V): 4663/1898/1613 mm

Medosna razdalja: 2832 mm

Prostornina prtljažnika: 550 l

Posoda za gorivo: 65 l

Najvišja hitrost: 218 km/h

Pospešek do 100 km/h: 7,9 s

Poraba goriva (EU): 5,3/4,7/4,9 l/100 km

Izpust CO2: 132 g/km

Uradni zastopnik: Porsche Slovenija

Maloprodajna cena: 48.050/61.025 € testni model

Euro NCAP: 5 zvezdic (2017)

Štirikolesni pogon



Pozabite na klasični quattro z opevanim sredinskim diferencialom torsen. Q5 uvaja nov pogonski koncept: ne gre za stalni, ampak po potrebi v 250 milisekundah samodejno priklopljiv štirikolesni pogon. Quattro z oznako ultra prenaša ob umirjeni vožnji na suhih in gladkih podlagah motorno moč le na prednji kolesi. Pogon zadnjega kolesnega para je zaradi manjšega notranjega trenja in z njim povezane porabe goriva izklopljen. Slednje imata na skrbi sklopki. Ena odklopi vrtenje kardanske povezave, druga zadnjega diferenciala in iz njega štrlečih polosi. Vse to naj bi prispevalo k do tri decilitre nižji porabi in predvsem tišji vožnji. Potencial štirikolesnega pogona pa naj ne bi bil pri oprijemu in terenskih izzivih nič slabši od dozdajšnjega. Ne nazadnje premore Q5 po novem izbirni program za terensko vožnjo, čeprav drži, da je to še vedno predvsem urban avtomobil.



Serijska samozavest



Generacijsko drugi Q5, ki se primerja predvsem z BMW X3 in mercedes-benzem GLC, v primerjavi s predhodnikom brez dvoma deluje bolj všečno, odraslo in elegantno. Vse to šteje in govori v prid napovedim o velikih prodajnih potencialih, čeprav srednje velik športni terenec iz Ingolstadta ne prinaša nobene revolucije. Sicer pa, le kdo bi si jo želel ob trenutni samozavesti, mehanski dovršenosti in vsesplošni uglednosti.