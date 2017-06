FOTO: Trdnjava slovenstva

Marsikdo je presenečen ob številnih zanimivostih, ki si zaslužijo pozornost, tako da si vsega ni mogoče ogledati v enem dnevu. Alenka Testaniere, ki vodi šentjurski turističnoinformacijski center (TIC), nas je popeljala skozi zgodovino družine Ipavec.



Rojstna hiša zdravnikov in skladateljev Ipavčevih je bila zgrajena leta 1760 in je najstarejša zidana trška hiša. Letnica 1827 nad vhodom pove, da so tega leta stavbo temeljito prenovili, leta 1930 pa je načrte za še eno prenovo vodil znameniti arhitekt Jože Plečnik, ki je pustil svoj pečat v hišnih prostorih in na vrtu.



Zdaj je v hiši stalna muzejska zbirka o življenju in delu družine Ipavec, v nekdanji zdravniški ordinaciji so uredili majhno poročno sobo, nad njo pa je koncertna dvorana. Na vrtu raste že tristo let stara lipa, pod njo je kamnita miza, zraven pa stoji Plečnikov vodnjak. Na Ipavčevem vrtu, ki ga imenujejo tudi Male križanke, vsako leto poteka Festival šentjursko poletje.

