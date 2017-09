FOTO: S čim se vozi Kim?

Čeprav vsi svetovni mediji pišejo o katastrofalnih življenjskih razmerah v tej samoizolirani komunistični državi, to še ne pomeni, da Severna Koreja nima avtomobilske industrije. Družba Pyeonghwa Motors v Nampu, pristaniškem mestu na zahodni obali Severne Koreje, ponuja kar 25 različnih modelov vozil, med katerimi so številna videti kot cenene kopije evropskih avtomobilov. V enem in edinem salonu v Pjongjangu si lahko obiskovalci ogledajo, preizkusijo in kupijo njihove avtomobile, ki pa jih ne izdelajo prav veliko.

Le nekaj tisoč na leto

Avtomobilska industrija je eden od temeljev državnega gospodarstva Severne Koreje, čeprav so njene zmogljivosti neprimerno manjše od tistih v Južni Koreji. Razlog je v tem, ker je celotna industrija podrejena diktatorskemu režimu oziroma ljudski armadi. In čeprav je Severna Koreja sposobna proizvesti od 40.000 do 50.000 avtomobilov na leto, je ta številka v zadnjih letih zaradi sankcij in ekonomske krize padla na le nekaj tisoč vozil. Več kot polovico proizvodnje predstavljajo vojaška vozila, avtobusi, trolejbusi in tramvaji, osebnih pa izdelajo zelo malo. Ulice so pogosto popolnoma prazne, saj je avtomobil za večino prebivalcev nedosegljivo razkošje.

Severna Koreja ni članica nobene mednarodne organizacije proizvajalcev avtomobilov niti industrijskih komitejev OZN, tako da so informacije o njeni avtomobilski industriji zelo skope. Proizvodnja vozil se je začela v sovjetskih časih, ko je Severna Koreja izdelovala vozila po sovjetskih licencah, pri čemer ji je Moskva pomagala zgraditi tovarne in ji priskrbela tehnologijo. Prva, izdelana v Severni Koreji, so bile replike ruskih vozil GAZ. V sodobnem času je Severna Koreja kupila številne avtomobile svetovnih znamk, kot so Mercedes, Nissan, Jeep ali Honda, in jih kopirala v tovarni Pyeonghwa Motors. Svoja vozila izvaža v Vietnam.

Kimovo bogastvo

Na popolnoma drugi strani, proč od revščine, izolacije in prepovedi, pa je severnokorejski voditelj Kim Džong Un, ki ima menda na zasebnem računu dobre štiri milijone evrov. Medtem ko njegovo ljudstvo strada, Kim na leto porabi okoli 600 milijonov za razkošje, kamor spadajo tudi avtomobili, alkohol, cigarete in drugo.

V severnokorejskih učbenikih piše, da se je Kim že pri treh letih naučil voziti avto. No, nedvomno pa je res, da ima Kim impresiven vozni park z več kot sto dragimi avtomobili. Najraje ima znamko Mercedes-Benz, kar se vidi tudi z uradnih posnetkov. Je lastnik po naročilu izdelanega blindiranega mercedesa S600 pullman, katerega vrednost ocenjujejo na 1,4 milijona. In čeprav sankcije OZN Severni Koreji jasno prepovedujejo uvoz luksuznega blaga, vlada v Pjongjangu svojemu voditelju kljub temu priskrbi vse, kar mu srce poželi.