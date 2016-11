FOTO: Resnično varčni  vozijo na bencin

Po italijansko se kitu reče balena, vendar Suzuki najbrž ni imel tega v mislih, ko je poimenoval svoj avtomobil. Novi baleno bi mogel biti orka, toliko privlačnejši in živahnejši se zdi. Čeprav ne vsem: veliko jih meni, da je na pogled še vedno nedomiseln – kar jih čisto nič ne moti pri neki drugi znamki. Morda baleno pomeni, da je slabe štiri metre velik avtomobil velikanski? Kar je res samo znotraj. Težko najdeš avtomobil te zunanje dolžine, ki bi spredaj in zadaj omogočal podobno udoben vstop in prostornost. Mi starejši to zelo opazimo.



Prepričljiv v ovinkih



Motor si je mogoče ogledati po starem, saj ga ne skriva noben plastični pokrov, ki menda duši zvok. Vseeno je izjemno tih, sploh v prostem teku, ko ga ni ne slišati ne čutiti. Za svojo velikost je prožen in morete pohajkovati v prav nizkih vrtljajih. A če želite pravo živahnost, začnite pri vsaj 3000 vrtljajih in ga po potrebi brez strahu zavrtite do rdeče oznake pri 6500 vrtljajih. Baleno še vseeno ne bo dirkač niti požeruh, toda obenem zmore z dobrim podvozjem pripraviti precej užitka na ovinkasti cesti. Testna poraba goriva se je pri nas sukala od 4,6 do največ 5,3 litra na 100 kilometrov, pa res ni bilo nalašč, prisežem! Zanimiva reč: balena dobite tudi z manjšim, trivaljnim motorjem, ki je močnejši in požrešnejši. K našemu modelu spada dobro izračunan menjalnik, ki celo nima običajnega, pri manjših motorjih moteče velikega intervala med 2. in 3. stopnjo. Je pa v prenosu moči občutiti malo sunkovitosti pri vožnji v zastajajočem prometu.

