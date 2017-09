FOTO: Razvezani jezik kot prosti slovar žive slovenščine

Medvedjo uslugo mi boste naredili, če tega zapisa o razvezanem jeziku ne boste prebrali do konca. Žal mnogi še vedno mislijo, da je medvedja usluga zaradi velikosti in obilnosti te kosmate živali dobra. Žal ne in žal se pošteno motijo. Ravno narobe.

Če bi poznali spletno stran Razvezani jezik in njihove knjižne izdaje, bi o medvedji uslugi lahko prebrali sledeče: »Medvedja usluga je usluga, ki to ni, torej ne pripomore k rešitvi, včasih naredi več škode kot koristi.«

Izhaja iz pripovedke: »Nekoč je živel kmet, ki je nekega dne rešil medveda iz pasti. Medved mu je bil, seveda, hvaležen. Ko je neko popoldne kmet dremal pod drevesom, mu je na nos sedla velika čebela. Poleg ležeči medved se je ustrašil, da bo čebela kmeta pičila, zato je lopnil po njegovem nosu. Ker pa ima medved dober zamah in medvedjo moč, je kmeta ubil.« Zato – medvedja usluga.

Kaj je Razvezani jezik?

To je spletni slovar, ki ga lahko pišemo vsi, izvemo na ustreznem spletnem naslovu: »Brez delitve nalog, pretiranih napotkov in cenzure. Nastal je leta 2004 na zelniku Društva za domače raziskave, prostor pa je našel na domačem umetniškem strežniku Skylined. Sprva je bil namenjen frazeologiji, a se je izkazalo, da ga polnimo z raznorodnimi gesli in da pred nami v resnici nastaja prvi prosti slovar žive slovenščine!«

In kaj je živa slovenščina? To je nestrokovni izraz, ni pa bistroumni nesmisel. Piscem omogoča vpisovanje besed in besednih zvez po lastni presoji in brez vnaprej predpisanih jezikoslovnih ali slovaropisnih pravil.

In kako odgovarjajo na vse očitke: »Stroka Razvezanemu jeziku očita 'improvizirano evidentiranje in popularizacijo slengovskega gradiva', kar je pravzaprav naš namen: ohraniti wiki dovolj odprt in nespredalčkan, da v njem najdejo mesto domisleki, vici, skovanke, kletvice, frazemi, narečni izrazi, izposojenke, sleng... Skratka, vse živo.«

Decembra 2004 so ga postavili na noge Milan Erič, Damijan Kracina, Alenka Pirman, Jani Pirnat, Luka Prinčič, Polona Tavčar, Darja Vuga in Jaka Železnikar. Danes po wikiju pospravlja, odgovarja na pošto in tvita v glavnem Alenka Pirman, wiki je bil 10 let pod nadzorom Marka Mrđenovića in Luke Prinčiča, ki ga je tudi zgradil, zdaj pa zanj skrbi Mitja Doma.

Počutišče in brbotalnik

Oktobra 2007 so natisnili knjigo s 170 članki in jih izdatno zabelili z ilustracijami. Pripravili so jo Vasja Lebarič, Alenka Pirman in Inge Pangos, izdali pa so jo v sodelovanju z Buča, d. o. o. Novembra 2014 je izšla tematska knjiga Razvezani jezik XXXY, posvečena spolu in seksualnosti. Uredili sta jo Kaja Dolar in Inge Pangos, oblikoval Ajdin Bašić, ilustrirala pa Anna Ehrlemark. Od 2013. je Razvezani jezik na voljo tudi uporabnikom pametnih telefonov podjetja Apple (iphone). Aplikacijo je razvil Aleksander Kovačić. Od 2016. v njem uživajo tudi uporabniki androidov, aplikacijo je razvil Borko Horvat. Oba sta to naredila samoiniciativno v svojem prostem času.

2700 anonimnih piscev je v teh letih prispevalo več kot 3700 gesel in 2300 člankov.

Meta Žgur z Univerze za tretje življenjsko obdobje je o Razvezanem jeziku zapisala: »Odkar imamo Župankoviča, Prešernov trg ni več Prešerc, ampak Hrvatski trg, kisla repa v frizerskem žargonu zajema dolge in mastne lase, ki se jih težko oblikuje, sramežljivček se nanaša na zadnji košček peciva, ki ostane na krožniku in ga nihče noče vzeti zaradi vljudnosti, wellness center je postal počutišče in džakuzi brbotalnik. Če imam kačo v žepu, sem brez denarja, in če sem mehka kot maslo, sem prijazna in dobrosrčna.«

Nekaj preprostih primerov

Kdaj recimo rečemo: ali ti je muca jeziček pojedla? Razvezani jezik odgovarja: »Muca je domača žival, ki se tako kot vse ostale prikrade do lukenj in špranj, kjer se najde hrana. Muca poje nekomu jezik, tako da ta tega niti ne ve.« Pomeni A si obmolknil?, če kdo noče povedati nečesa, za kar se domneva, da ve. Torej informacijo ima, ker pa se mu je prikradla muca in mu pojedla jezik, tega ne more več povedati naprej. A ti je muca jeziček pojedla? navadno sprašujemo molčeče otroke, saj mislimo, da smo se s tem približali njihovemu razumevanju sveta in se nam bodo zato odprli.

Kaj pa krokodilje solze? Ne vem, zakaj mnogi mislijo, da so to zelo velike solze. Ne, ne, krokodilje solze so, pravi Razvezani jezik, lažne solze, so torej tudi hinavščina. Mednarodna fraza izhaja iz srednjeveškega prepričanja, da krokodili med žretjem plena jočejo.

Velikokrat rečemo: kovačeva kobila je bosa. V Razvezanem jeziku lahko preberemo: »Kovačeva kobila je vedno bosa je frazem, ki pomeni, da kdor opravlja neki poklic, svojim bližnjim ne zagotovi dobrin svojega poklica. Na primer: Zdravnikov sin ima piškave zobe.«

Kaj pa biti pokvarjen kot star sir? »Izraža hudo pokvarjenost, navadno v bolj lahkotnem smislu, kot sta nagajivost in razigranost v spolnosti. Star sir je pač plesniv in smrdi,« odgovarja Razvezani jezik.

Čas kislih kumaric

Poletni čas se je iztekel in za novinarske hiše je mimo tudi čas kislih kumaric. Zakaj tako? Razvezani jezik: »Poletni čas, ko mediji v pomanjkanju pomembnih novic objavljajo tudi bolj trivialne, tiste, ki so vložene na zalogo in jih vzameš iz kozarca, ko res nimaš ničesar več ponuditi.« Kumarice vlagamo jeseni, zato se izraz verjetno nanaša na 'zalogo iz ozimnice', na čas, torej, ko moramo poseči po konzerviranih jedeh, ker svežih ni.«

V življenju je že tako, da včasih rečemo, da je šel kdo rakom žvižgat. Janez Vajkard Valvasor je v Slavi vojvodine Kranjske zapisal, kako na Kolpi lovijo rake: »Na palico privežejo črva, jo vtaknejo v vodo, približujejo luknjam, ki so po večini v trdnih skalah, ter žvižgajo na usta določen napev in čudno melodijo. Tako pridejo raki iz svojih skrivališč, pa jih z drugo palico, ki je na enem koncu razcepljena, zgrabijo in potegnejo na suho, vselej pa le po enega...« Kranjski pregovor pravi, še dodaja polihistor: »Šeu je rakam žvižgat ali pujde rakam žvižgat. To pomeni toliko kakor: umrl je...«