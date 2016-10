FOTO: Pripeljal  prvi Seatov SUV

To je zdaj že sivolasi 50-letnik, ki je kot skoraj mladenič blestel pri Fiatu, ko so pod njegovim vodstvom predstavili še danes občudovanega fiata 500. Potem ga je Italijanom speljal Volkswagen in po mnogo menjavah, ki so se zgodile po dizelski aferi, je lani jeseni postal šef Seata, španske znamke.

Uvodni stavek je bil verjetno kar iskren, verjetno je Luca de Meo mislil, da se pač ne morejo iti vsega, da morajo izbrati prioritete, in ena od teh so vsekakor športni terenci. Italijana že dolgo nismo videli tako nasmejanega kot lansko pomlad v Ženevi, ko je predstavljal seat ateco, prvega suva znamke Seat. Ne vem, koliko je imel on opraviti s tem, ampak avtomobil je oblikovan dobro, ostro in elegantno hkrati, in čeravno ima tisto nujno postavnost, ne deluje okoren. Tudi 4,36 metra, kolikor je dolg, ni preveč, v bistvu je ravno prav. Še posebno ker je znotraj prostoren, pa naj gre za sprednja potnika, drugo vrsto ali prtljažnik, ki je tudi konkretno povečljiv.

Oblikovan je dobro, ostro in elegantno hkrati.

Zadržana notranjost



Notranja prostornost spominja na Škodine izdelke, kar ni tako zelo naključno, saj je na sorodni osnovi pripravljen nekaj večji model škoda kodiak. Če so te Škodine prostorske vrline v Seatu dobrodošle, pa to manj velja za notranji slog, ki je zelo zadržan, brez kakršnega koli oblikovnega izleta v to ali ono smer, tudi elementov je veliko takšnih, kakršne najdemo v kaki škodi. No, recimo, da je posebno vrtljivo kolesce za nastavljanje različnih voznih programov (v višjih opremah), tudi za teren in sneg. Slednja sta vključena v izvedbah, ko ima ateca štirikolesni pogon – dobro je, da ta možnost obstaja, da to ni izključno salonski mestni terenec. Čeravno se utegne zgoditi, da bo avtomobil bolje prodajan le s sprednjim pogonom, tako kot je v mnogo drugih primerih (kia sportage, ford kuga, nissan qashqai...), ko ljudi ne zanima teren, ampak le višje sedenje in lažje vstopanje.



Narejena na Češkem



Ateca bo imela zmerno veliko ponudbo motorjev; težko si mislim, da bo veliko ljudi kupilo 1-litrski bencinski trivaljnik, kaj več verjetno 1,4-litrski turbo, pa seveda ne glede na to, kaj se je zgodilo v dizelsko-emisijski zgodbi, predvsem 1,6-litrski dizel. Nad njim je še dizel s prostornino 2 litra. Ateca ima lahko pri boljših motorjih tudi samodejni menjalnik z dvema sklopkama. Opreme je veliko, še posebno če kaj doplačate, predvsem asistenčnih dodatkov, a tudi pametnotelefonski odvisneži bodo imeli kaj nabaviti, npr. brezstično polnjenje. Seat ateco izdelujejo v Škodini tovarni v Mladi Boleslav, kar je manjša ovira, saj ima tovarna preveč dela. Dobavo bodo okrepili šele prihodnje leto, ko računajo, da bodo prodali več kot 300 avtomobilov, in s tem naj bi bila ateca eden od štirih najbolj prodajanih Seatovih modelov pri nas. Cene se bodo začele pri nekaj pod 20.000 evri in segle do dobrih 35.000.