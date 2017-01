FOTO: Priključni hibrid za dizelsko izzivanje

Ena izmed novejših je Volkswagnov bencinsko-električni hibrid z varčevalnim poslanstvom in željo po plenjenju dizelskih kupcev

Naj vas ne zanese predaleč! GTE ni športnik v slogu sorodnikov z oznakama GTi in GTD, ampak je precej bližje modelom GT z električno stilistično nadgradnjo. Prednji del avtomobila dopolnjujeta poleg dveh zaokroženih LED-svetilnih pasov modra vzdolžna linija in pod pokrov maske skrita polnilna vtičnica. Pozornemu opazovalcu ne pobegnejo še modro obarvane zavorne čeljusti in precej vidna emblema GTE. Seveda je nekaj notranje pomade, modra tematika se nadaljuje s tovrstno nočno osvetlitvijo. A to ni bistvo!



Pogonski tandem



Ključna je bencinsko-električna združitev 1,4-litrskega turboštirivaljnika TSI s 115 kW (150 KM) in elektromotorja s 85 kW (115 KM) ter 330 Nm navora. Povezuje ju 6-stopenjski menjalnik DSG, z na ohišje privitim elektromotorjem in dodatno sklopko. Skupna sistemska moč obeh strojev doseže 160 kW (218 KM), s katerimi je lahko passat precej hiter avtomobil, čeprav ne šteje med peresno lahke predstavnike svojega velikostnega razreda. V spominu ostane pričakovano električna vožnja, zaradi katere se ta volkswagen najbolj loči od bližnjih dizelskih in bencinskih bratov. Potovanje je kot v podobno motoriziranem golfu GTE izjemno tiho, elegantno in lagodno v pomenu običajnih potreb. Z litij-ionsko baterijo s kapaciteto 9,9 kWh, ki jo napolniš prek običajne vtičnice v dobrih štirih urah oziroma na močnejšem priklopu skoraj enkrat hitreje, lahko brez zadrege dosežeš in vzdržuješ 130 km/h. Slabša plat je avtonomija. Priključni hibridi so v primerjavi z električnimi avtomobili še vedno precej nebogljeni. Z elektriko težko prevoziš več kot 25 kilometrov oziroma približno 15 manj, kot naj bi jih sodeč po računalniku ob začetku vožnje s povsem napolnjeno baterijo. Tako je bilo vsaj v našem primeru. Pri prijetnejših spomladanskih in jesenskih temperaturah se baterija verjetno lažje približa teoretičnim vrednostim, ki naj bi segle do 50 kilometrov.



Hibridnega passata zato večinoma poganjata oba stroja, avtomobil pa se ob vklopu stikala GTE odzove kar najbolj radikalno. Z aktivirano polno močjo obeh agregatov, ki ju dopolnjuje športno obarvan sintetični zvok avdiosistema za bolj pristno občutje, potegneš do 100 km/h v le 7,4 sekunde. Se pa GTE po neravninah v primerjavi z običajnimi passati vozi manj harmonično. Razlika zaradi dodatne mase elektromotorja in baterijskega sklopa ni velika, je pa opazna. Enako velja med hitrejšo vožnjo po ovinkih, v katerih so karoserijski nagibi opaznejši. Je pa to ob namembnosti, saj naj bi šlo predvsem za varčevanje, verjetno precej obrobna tema.



Varčevalne zmožnosti



Bolj ključno je vprašanje, koliko lahko s passatom privarčujemo. Odgovor seže od nekaj do precej. Povprečna poraba se na relacijskih vožnjah, na katerih se običajno dopolnjujeta oba pogona, vrti okoli šestih litrov. Če imaš dovolj električne energije, še precej več pridobiš med krajšimi vožnjami. Podatki, ki jih navaja tovarna in hkrati upošteva davkarija pri odmerjanju davka, so sicer predvsem teoretični. Precej lahko privarčujejo le največji redoljubci z rednim polnjenjem baterije, kar je za večino lastnikov dražjih priključnih hibridov prevelik izziv. Vklop avtomobila na omrežje je sicer preprost in hiter – a zgolj in predvsem doma. To, da boš za 25 električnih kilometrov iskal nezasedeno polnilnico in puščal električne vodnike sredi ulice ali pločnika, je precej iluzorno. Zato so prihranki večinoma manjši, s pomočjo regeneracijskega pridobivanja energije med zaviranjem in v primerjavi z običajnimi modeli bolj ekološkim speljevanjem in zaviranjem. Oboje zmore GTE na elektriko! To je lahko povrhu urbano čist avtomobil, saj se med mesti voziš predvsem na bencin, ob prihodu v naselje pa vključiš električni pogon – če ne zaradi drugega zato, da se pripelješ v domačo garažo bolj neopazno.



Draga alternativa



Passat GTE je v prvi vrsti predvsem alternativa z visoko ceno in precej značilno namembnostjo, z njim lahko varčujejo le dosledni uporabniki. Povrhu je v prvi vrsti avtomobil za daljše, ne pa mestno kratke vožnje. Odločitev za podobno motoriziranega golfa GTE je lahko zato zanimivejša, čeprav se tudi ta kot njegov večji brat po matematiki, ki ne upošteva ekologije, težko kosa z dizelskimi hišnimi sorodniki.