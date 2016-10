FOTO: Pri petdesetih dolgočasna, a dobra

Generacijsko enajsta toyota ostaja slogovno umirjena in nič romansko evforična. Statistika, ki pravi, da se vsakih 40 sekund rodi nova corolla, ne dopušča radikalnih posegov v avtomobil, ki se prodaja v 150 državah, izdeluje v 16 tovarnah in dosega v Toyotini prodaji 20-odstotni delež. Kozmetični popravki dokazujejo predvsem željo po bolj samozavestni podobi in bolj uglašenem ter varnem nizanju kilometrov. Najbolj svež je prednji del, kjer ne spregledaš odbijača s stranskimi vzdolžnimi gubami in dodatno razpotegnjenih žarometov. Pri preostalih popravkih gre predvsem za detajle, ki jih ne opazi neposvečeno oko, naj gre za prednje in zadnje svetilne LED-elemente ali katero drugo malenkost, s katero bi lahko toyota čustveno sezula zaprisežene častilce avtomobilskih umetnij.



Uveljavljena receptura



Marsikaj ponuja notranjost, kjer odpadejo številne primerjave s konkurenti, kot je recimo manj dovršen fiat tipo. Okolje razvaja, čeprav ne gre za usodno privlačnost, ki se ji ne bi znala upreti ne Michael Douglas ne Giacomo Casanova. Barvni odtenki so zadržani, a hkrati univerzalno oziroma svetovljansko dodelani. Materiali vlivajo zaupanje. Brez izjem so prijetni na pogled in otip, ne moremo pisati o ostrih robovih ali jekleno trdih plastičnih površinah. Črna pika gre le za globinsko in višinsko skromno nastavljiv volanski obroč.

Šeststopenjski ročni menjalnik je natančen in ubogljiv.

Je pa corolla prostorna in zračna. Nič drugače ni na zadnji klopi, kamor lahko zaradi izdatnega prostora brez zadrege posadiš direktorja, če mu le ne odkriješ, koliko si plačal za avto.



Corolla z oznako luna je povrhu vse prej kot mačehovska po opremski plati. Tu ni prostora za premijski luksuz. Dobiš pa vse, kar potrebujejo običajen voznik in njegovi sopotniki. Klimatska naprava je samodejna in dvopodročna, med vzvratno vožnjo priskoči na pomoč kamera z jasno in veliko sliko, volanski obroč je usnjen pa še kaj koristnega se najde. Takšni so varnostni pripomočki, med katerimi ne spregledaš sistema za zaviranje pred trkom v hitrostnem razponu od 10 do 80 km/h, tempomata, opozorilnika pred nenamerno menjavo voznega pasu in sistema za prepoznavanje prometnih znakov. Precej sodoben je nov sredinski multimedijski sistem s sedempalčnim barvnim zaslonom, ki mu ukazuješ s senzorskimi stikali. Stvar je na pogled azijsko kičasta, a deluje. Enako velja za digitalno uro, za katero se zdi, da se v zadnjih desetletjih ni skoraj nič spremenila. Kanček latinskega stilizma ne bi škodil!



Racionalna izbira



Tih in salonsko uglajen je 1,4-litrski dizel, pri katerem izostreno uho zlahka opazi razliko v primerjavi z nekdanjo corollo. Štirivaljnik ostaja nespremenjen, a je akustična zaščita boljša. Motorno rožljanje je opazno le pri hladnem zagonu. Po vseh drugih plateh je to umirjena in družinsko naravnana toyota, s katero je nabiranje kilometrov prijetno in nič stresno. Dizel prede kot maček na soncu, šeststopenjski ročni menjalnik je natančen in ubogljiv. Corolla se v primerjavi z nekdanjo pelje še za odtenek bolj lahkotno, vzmetenje je uglašeno. Ni pa to športna limuzina, s katero bi z nasmeškom na obrazu pilil podeželske zavoje. Gre predvsem za racionalno uglašenost s poudarkom na nezahtevni, udobni in ekonomični vožnji, s katero zlahka vzdržuješ porabo goriva okoli petih litrov, z nedeljskim klobukom na glavi ali brez njega.