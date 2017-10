FOTO: Pol evra za mačeho v lončku, za krizantemo evro

Oktober je čas za ureditev grobov pred praznikom spomina na mrtve, prav tako lahko z jesenskim cvetjem okrasimo balkon ali postavimo cvetočo lončnico pred vhodna vrata domače hiše. Najbolj priljubljene so mačehe in krizanteme, na oko prijetni, za vzgojo preprosti pa sta tudi resa in vresa. Večina je prepričanih, da govorimo o dveh poimenovanjih za eno rastlino, a vrtnarica na tržnici nam je pojasnila, da gre za dve različni rastlini. Jesenska vresa cvete od julija do novembra, lahko še dlje, spomladanska resa pa od decembra do aprila. Naj bo ena ali druga, na tržnicah in vrtnarijah bo treba za cvetoči grmiček v bogati paleti barv, od bele do temno rdeče, odšteti od 1,2 do 3 evre.

Mačehe, ki jih lahko izbiramo v širokem naboru barv in velikosti, so povsod po 0,5 evra za sadiko, ponudba pa je iz leta v leto bolj pisana. Od bledo rumenih do zamolklo vijoličnih, vmes pa cela mavrica barv, med njimi žarko rumene, divje oranžne, vse pa imajo na sredini kot temna očesca posejane črne pike.

Še pestrejša je ponudba krizantem, ki veljajo za kraljico jesenskih vrtov in grobov. Trpežne cvetice v nešteto različicah nikakor niso več le rože za grobove, vrtnarji jih zadnja leta prodajo v loncih, kar je nadvse praktično, saj cvetočo posodo premikamo po lastnih željah. Na tržnici v središču Ljubljane smo našli najmanjše lonce s krizantemami že za skromen evro, za najdražjo pa je treba odšteti 7 evrov. V Vrtnem centru Jagoda, to je trgovinica kmetije Golc v Cerkljah na Gorenjskem, so v lončku po 2,4 evra, pripravljajo pa tudi zasaditve v večjih loncih, te bodo od 4 do 10 evrov.

Med nežnim jesenskim cvetjem omenimo še ciklame, ki jih imamo lahko na prostem, dokler se temperatura ne spusti do 5 °C, potlej jih je bolje prestaviti v notranje prostore. Vendar pozor, toplega in suhega zraka ne marajo, zato jim previdno izberimo prostor, da bodo lahko vso zimo cvetele. Na ljubljanski tržnici jih ponujajo za od 2,5 do 3,5 evra.

Zgovorna Tjaša, ki na ljubljanski tržnici prodaja jesensko cvetje vrtnarije Mamin vrt iz Domžal, nam je ponudila tudi nekaj malce bolj nenavadnih zasaditev. Poleg klasičnih mačeh, krizantem in rese je v lonec pritaknila še okrasno zelje, ki je med domačimi vrtnarji vse bolj priljubljeno. Mešane zasaditve z zeljem in kajpak mačehami in krizantemami so na tržnici v Ljubljani po 3 do 8 evrov. Za sadiko okrasnega zelja je treba v Ljubljani odšteti 2,5 evra, čas pa je tudi za astre, ki so prav tam po 2 evra za sadiko v lončku.