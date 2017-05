FOTO: Pajkova vrnitev

Nekateri avtomobili so se z velikimi črkami zapisali v zgodovino avtomobilizma in oblikovanja. Eden od takšnih je tudi fiat 124 sport spider, roadster ki je nastal leta 1966. Čeprav je star že več kot 50 let, še vedno velja za pravo ikono med zbiratelji in ljubitelji jeklenih konjičkov. Legenda je zdaj dobila naslednika, ki ohranja nekatere njene poteze in lastnosti in nosi ime fiat 124 spider. Novi model, ki so ga zasnovali v Fiatovem oblikovalskem centru v Torinu, izdelujejo pa ga na Japonskem – razvili so ga v sodelovanju z Mazdo –, je nedavno zapeljal tudi na slovenske ceste.



Srce vsakega športnega vozila je motor. Pri fiatu 124 spider je to 1,4-litrski bencinski štirivaljni turbomotor s tehnologijo multiair, ki razvije moč 103 kW (140 KM) ter 240 Nm navora in je na voljo s 6-stopenjskim ročnim ali 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Kot se za športnika spodobi, je pogon speljan na zadnji kolesi, porazdelitev mase pa je zelo uravnotežena. Zato je vožnja z njim zelo dinamična in obeta dobro lego na cesti. K temu pripomore še električno servokrmiljenje dual pinion, ki omogoča lahko in odzivno krmiljenje ter filtriranje tresljajev na cesti. V prospektu lahko preberemo, da avto doseže najvišjo hitrost 217 km/h.

