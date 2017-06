FOTO: Okreten na terenu in cesti

Desert sled se priklanja klasičnim cestnim motociklom šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ki so jih lastniki priredili za vožnjo v kalifornijski puščavi, po peščenih brezpotjih, in obuja nostalgijo po njih. Okrepili so okvir, zaščitili agregat, priredili vzmetenje ter motocikel obuli v terenske gume na terenskih kolesnih obročih. Rodila se je svojstvena smer predelave motociklov, ki je združevala do takrat nezdružljivo, dve okolji. Cestno in terensko. Tudi geografsko je bilo okolje idealno, pravšnji je bil tudi čas. V zaledju kalifornijske obale je namreč polno priložnosti za uživanje v vožnji v puščavi, po sipinah, pesku. Čas šestdesetih in sedemdesetih je bil čas iskanja svobode, mladosti in ljubezni. To so bili izzivi, ki so vplivali tudi na motoristično sceno, vsak je iskal svoje poti te svobode, tudi s predelavo motocikla, ki mu je vdihnil pečat enkratnosti.

Ducati scrambler desert sled Motor: dvovaljni, štiritaktni, 803 cm3, zračno hlajeni, elektronski vbrizg goriva

Prenos moči: 6-stopenjski menjalnik, veriga

Največja moč: 55 kW (75) pri 8250 vrt./min

Zavore: spredaj kolut Ø 330 mm, zadaj kolut Ø 245 mm, ABS

Gume: 110/80-18, 180/55-17

Okvir: jekleni cevni

Vzmetenje: spredaj obrnjene teleskopske vilice, Ø 46 mm, zadaj nastavljiv blažilnik

Teža (brez tekočin): 191 kg

Medosna razdalja: 1445 mm

Višina sedeža od tal: 860 mm

Posoda za gorivo: 13,5 l Od drugih scramblerjevih modelov je težji za 20 kilogramov.

Družino scrambler so pri Ducatiju predstavili leta 2014 in od takrat je njena modelna paleta precej zrasla. Zadnji iz družine, ki smo ga vozili, je torej desert sled. Že na prvi pogled se loči od bratov, a vendarle manj, kot bi pričakovali. V njem bije družinski, 800-kubični dvovaljnik z nekaj več kot 70 konji, izpolnjuje tudi okoljsko normo evro4. Njegovo silhueto zaznamujejo kolesni obroči z naperami, obuti v terenske gume pirelli scorpion rally STR, ravno krmilo ter vožnji po terenu prilagojeno Kayabino vzmetenje. Podrobnejši pogled sicer odkrije še več razlik: zadnje nihajne vilice so daljše in okrepljene, ima na novo oblikovan sedež. Vse je prilagojeno vožnji po brezpotjih. A pozor, motocikel ni namenjen samo rolanju po izsušenih strugah primorskih rečic in potokov, plezanju navzgor po brezpotjih Pohorja ali brzenju po makadamu Jelovice. Čisto spodoben je tudi v vsakdanjem prometu, saj je odlično prometno sredstvo za skok po opravkih, v službo, šolo. Njegova terenska naravnanost sploh ni ovira, prej je prednost, saj je desert sled precej okreten tudi v mestni vožnji. Je torej dvonamenski motocikel, s katerim je moč uživati tako na asfaltu kot zunaj njega. Z njim je užitek drveti skozi zavoje povprek, privoščiti si je mogoče tudi kakšen skok, pri tem pa se neznansko zabavati – čeprav je za kakšnih dvajset kilogramov težji od drugih scramblerjevih modelov.



No, tale ducati je dostojen naslednik, zdajšnjim rodovom motoristov pa v tem brezosebnem svetu digitalne norije ponuja nekaj prave analogno-terenske prvinskosti. V slogu.