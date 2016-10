FOTO: Ni latinsko šarmanten, je pa družinsko praktičen

Z oznako GT se večinoma kitijo hitri, prestižni, športni in nadpovprečno udobni kupeji, s katerimi potuješ na najbolj pobalinsko-gosposki način. To so avtomobili za hitre vožnje med Parizom in Monte Carlom. Le kaj ima z vsem tem GT serije 3? V osnovi malo! Je udoben, z velikim motorjem hiter, a oblikovno nič izjemen. Tu ni hitre ljubezni. Stilistično koketiranje, s katerim razvaja podobno velik štirivratni gran coupe serije 4, je tu na začetni stopnji. Presežkov ni, naj gre za zadek z električno dvižnim spojlerjem, visoko strešno linijo ali dolgo medosno razdaljo, ki prinaša v primerjavi s preostalimi trojkami največ udobja. To, da so vrata brez okenskih okvirjev in da spada prednji del med najbolj markantne v svojem razredu, ne spremeni dejstva o rdečem kartonu na modni pisti, čeprav ne gre za grdega račka.



Limuzinski potovalnik



Bolj stilistična je notranjost. Marsikaj ugaja, čeprav opaziš kakšno pomanjkljivost v primerjavi z mlajšim in bolj gosposko dodelanim mercedesom razreda C. Se pa volanski obroč iz doplačilne ponudbe M prav tako zlije s prsti kot prednja sedeža s telesom. Malce zmotijo le detajli, naj bo to grafično zastarel prikazovalnik klimatske naprave ali fiksna zasnova sredinskega zaslona na vrhu armaturne plošče – konkurenca ponuja imenitnejše rešitve. Je pa to brez dvoma najprostornejša trojka. Celo zadaj sedijo višji in obilnejši zelo dobro. Pa še dostopnost, povečljivost in priročnost kombilimuzinskega prtljažnika z električno gnanimi vrat so nadpovprečne. Prtljažni prostor je s 520 litri celo večji od tistega pri touringu. Je pa zaradi položnega zadka oteženo prevažanje hladilnikov in kredenc!

Jeremy Clarkson je nekoč izjavil, da kupujejo dizle ljudje s težavami v spolnosti. Le kaj bi rekel ob 2,0-litrskem štirivaljnem bencinskem stroju, ki je po vsaj nekaj plateh senca svilene rafiniranosti in športnega prizvoka nekoč opevanih münchenskih dvolitrskih šestvaljnikov? Roko na srce, motor s turbopolnilnikom in štirimi ognji je vse prej kot betežen. A delirija ni! Zvok je povprečen, prožnosti ni malo, a se težko primerja s tisto pri enako velikem dizlu. Pod črto ponuja stroj 135 kW (184 KM), s katerimi potegne prek 8-stopenjskega samodejnega menjalnika do 100 km/h v dobrih osmih sekundah. To je pač zajeten avtomobil, z vsaj 150 kilogrami nad izhodiščno limuzino. Nič izjemna je poraba. Težko jo spraviš pod devet litrov! Če si grob, lahko računaš vsaj na liter do dva več – čeprav GT ob štirikolesnem pogonu, ki je tu predvsem zaradi varnosti v slabših vremenskih razmerah, ni atlet, ki bi risal nasmeh na obraz. Po vodljivosti in legi je to trojka z najnižjim dinamičnim potencialom, a najbolj dodelanim glajenjem cestnih neravnin. Edini pogoj je pri cestnem udobju odločitev za običajno, ne pa športno izvedbo podvozja, ki ga dopolnjujejo pnevmatike manjših mer.



Komu se GT najbolj dobrika, ni preprosto zapisati. Verjetno so to v prvi vrsti azijski kupci. Še bolj zapleteno se zdi iskanje odgovora s slovenskega zornega kota – najbolj preprosto se zdi, da so to tisti, ki se jim zdi limuzinska petica prevelika, trojka premajhna in X3 preveč navidezno terenski. Je pa jasno, da obstaja v tem cenovnem okviru poplava alternativ, zaradi katere ne bo GT nikoli prodajni hit številka ena ali avtomobil, ki bi ga v lastno garažo zapeljal voditelj nekoč kultne oddaje Top Gear Jeremy Clarkson.