FOTO: Največji zvezdniki so bili avtomobili na elektriko in suvi

Kar na registrski tablici so peugeotu 5008 poleg imena dodali napis SUV in hoteli poudariti, da to ni več enoprostorec, temveč športni terenec, čeprav nima terenskega pogona. Lahko pelje sedem potnikov v treh vrstah, kar še vedno kaže na primernost za družine, spredaj pa ga kot prav tako novega peugeota 3008 zaznamuje nova različica t. i. i-cockpita. Foto: Gašper Boncelj

Hyundai i30 ni deloval napadalno, prej umirjeno, a si mislimo, da so hoteli doseči čim trajnejši dizajn in da so šli Korejci s kakovostjo izdelave še korak naprej. Pa naj bo to v notranji izvedbi kot še boljšem podvozju. Ta 4,3 metre dolga kombilimuzina bo tekmovala v prenapolnjenem golfovem razredu. Foto: Gašper Boncelj

Ne bi si mislili, da bo bavarsko podjetje ob vsej množici modelov z oznako X našlo idejo in prostor še za enega. Ampak očitno ni nikoli preveč in BMW X2 concept je dokaj realistična študija bodočega najmanjšega suva znamke, kot nekakšne kupejevske izpeljanke modela X3 in tekmeca modelu range rover evoque. Za proizvodnjo bo nared 2018. Foto: Gašper Boncelj

Gre za bistveno večji doseg z enim polnjenjem, kar se je še pred letom ali dvema zdelo nemogoče, skupaj z njim gredo napovedi, da naj bi nekatere velike znamke, kot sta Volkswagen in Mercedes, v srednjeročnem obdobju ustvarile od 10 do 15 odstotkov svoje letne prodaje z električnimi avtomobili. Če je bil to neke vrste strateški preobrat, pa tega ne bi mogli reči za sveži naval športnih terencev, ki izrivajo nekatere druge segmente, kot so nekdaj priljubljeni enoprostorci in klasične limuzine, mnogo znamk pa jih ima v ponudbi že več kot drugih nekdaj osnovnih modelov.

Novi suvi so še vedno gnani klasično, na bencin ali dizel.

Seveda so ti novi suvi še vedno gnani klasično, na bencin ali dizel, ampak se temu v predstavitvah ne daje preveč poudarka, v glavnem se govori, da so lažje grajeni. Medtem ko je bilo nekdaj takšnih avtomobilov na razstavah le za okus, so bili zdaj skoraj vsepovsod, tisto, kar so bili nekoč vodilni modeli, pa je bilo na Porte de Versaillesu redkejša novost. Bili pa so tudi takšni in nekateri so bili najprijetnejše presenečenje predstave. Na njej tokrat ni bilo vseh znamk, kar se je v preteklosti že kdaj zgodilo. Če so bili takrat razlogi v gospodarski in prodajni krizi, naj bi nekatera imena tokrat ubirala druge pristope in dajala vedeti, da se avtomobilskim razstavam izteka čas. Bo že salon v Ženevi pokazal, koliko je res.