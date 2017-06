FOTO: Najdražji na svetu

Rezultat je ročno izdelani sweptail, ki so ga predstavili pred dnevi, stane pa kar deset milijonov funtov.

Rolls-royce sweptail je avto, ki se bo s ceno deset milijonov funtov (11,4 milijona evrov) v zgodovino vpisal kot najdražji novi avtomobil vseh časov. Saj je res, da je ferrari 250 GTO iz leta 1962 na dražbi dosegel vrednost 38,1 milijona dolarjev (zdaj bi to znašalo približno 34 milijonov evrov), a omenjenih ferrarijev je na svetu še nekaj deset, sweptail pa je eden in edini.



Superluksuzni dvosed



Njegov lastnik, čigar identiteta je ostala neznana, je nedavno na zabavi ob italijanskem jezeru Como razkril, s čim so se Rolls-Royceovi inženirji ukvarjali zadnja štiri leta. Sweptail je personaliziran do zadnje podrobnosti, oblikovno pa se veliki dvosed zgleduje po starih rolls-royceih in luksuznih jahtah. Skrivnostni bogataš očitno obožuje bondovske igračke, saj so mu v sredinski konzoli izdelali mehanizem, ki s pritiskom na gumb odpre hladilnik, v katerem se skrivajo šampanjec z letnikom lastnikovega rojstva in dva kozarca. Da se lastnik ne bi preveč utrudil, se steklenica nežno nagne, da jo je lažje izvleči iz hladilnika. Avto ima tudi skrivne predale za aktovko ali prenosnik. Na velikanski panoramski strehi so vidni detajli iz zgodovine znamke, medtem ko za pogon skrbi dvanajstvaljnik s 6,75 litra delovne prostornine in 453 konjskimi močmi.



Iz tovarne so sporočili, da je »ena izmed njihovih najbolj cenjenih strank«, sicer poznavalec unikatov ter lastnik več jaht in letal, k njim prišel z željo, da bi mu izdelali avto, kakršnega nima nihče drug na svetu. Takoj so ga povezali z ekipo oblikovalcev, tem je razložil, da želi avtomobil, ki ga bo navdihovalo zlato obdobje Rolls-Roycea iz prve polovice dvajsetega stoletja.



Številka 8



Sweptail temelji na Rolls-Royceovem kupeju phantom in je v celoti izdelan ročno: za izdelavo so potrebovali polni dve leti. A čeprav je narejen na isti platformi kot phantom, je celotna karoserija unikatna. Prednja maska z brutalno štirioglatostjo spominja na phantomovo, medtem ko so njene rešetke večje kot pri vseh sodobnih rolls-royceih. Avto je od strani radikalno drugačen od katerega koli sodobnega rollsa, zadek pa je koničast in spominja na dirkalno jahto.



Notri sta samo dva sedeža, namesto zadnje klopi pa je polica, kakor voznik odloži klobuk ali kaj podobnega, s čimer so počastili spomin na rollse iz dvajsetih in tridesetih let prejšnjega stoletja. Vgravirana številka 08 na sprednjem in zadnjem delu avtomobila je kot registrska številka vozila.