FOTO: Megane  kot kupe  in karavan

Prtljažnik je pričakovano prostoren, ima raven zaključek in se dobro povečuje. Foto: Gašper Boncelj

Prtljažnik sprejme 550 l tovora in ima svojske načine odpiranja. Foto: Blaž Kondža

Za ta model so namenili en bencinski motor in več dizelskih. Foto: Renault

Grandtour se je v meganovi zgodbi res dobro uveljavil v drugi generaciji, ko je bil že osnovni avtomobil pripravljen radikalno drugače, v avantgardnem slogu, ki ga je narekoval Patrick le Quement, karavan pa je bil videti kot kak mali volvo. Naslednja (dosedanja) generacija je imela svoje kupce, čeravno se je oblikovno zdela manj posrečena. Sveži grandtour pa je bolj eleganten avtomobil, zasnovan pod taktirko Laurensa van den Ackerja, oblikovno deluje kot skrčen talisman grandtoura. Dolg je 463 cm ali 27 cm več kot kombilimuzina, spredaj je v kabini že vse znano, na drugi klopi pa je več prostora kot v osnovnem meganu, naslonjala so rahlo bolj položna. Prtljažnik zmore v osnovi sprejeti 521 litrov in se lahko s potegom vzvodov v prtljažnem prostoru podre v razmerju 60/40 (škoda, da ne 40/20/40), ob čemer nastane približno ravna in zajetna tovorna površina. Zaključek je ugodno raven, zaščiten s kovino, da se pri nakladanju ne opraska.

