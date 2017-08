FOTO: Med starodobniki vozila tudi banana

Ljubitelji starodobnikov so se tokrat srečali v vasi Polje pri Vodicah, kjer od leta 2002 deluje Moto club Mak. Klub, ki združuje ljubitelje starodobnih vozil, so ustanovili vodiški zanesenjaki, ljubitelji starih motorjev, in bili kmalu po ustanovitvi sprejeti v zvezo SVS (starodobna vozila Slovenije), ki je članica FIVA, mednarodne federacije starodobnih vozil s sedežem v Parizu.

Po številu članov je to majhen klub, saj se pri sprejemu novih držijo zelo strogih pravil, sprejetih že ob ustanavljanju kluba. Člani se morajo namreč redno udeleževati sestankov, ki jih imajo vsakih 14 dni, prav tako skoraj obvezna je udeležba na srečanjih lastnikov oldtajmerskih vozil, ki jih prireja Zveza starodobnih vozil Slovenije. Člani sodelujejo pri vseh akcijah, kot so izvedba tečajev in preizkusov varne vožnje, še posebno za vodiško mladino. Obvezna je tudi pomoč pri organiziranju vsakoletnega vseslovenskega srečanja veteranov v Vodicah, ki je na zadnjo avgustovsko soboto.

V starodobni obleki

Letos so na travniku nasproti domačega gasilskega doma parkirali več kot sto oldtajmerjev, največ seveda avtomobilov in motorjev, celo takih s prikolicami, videli smo tudi nekaj lepo urejenih in opremljenih vojaških vozil, manjši tovornjak in dva stara traktorja. Po zajtrku in kulturnem programu ter govorih so se vozniki odpravili na pot na Gorenjsko, najprej do Prešernovega spomenika v Kranju, nato pa so se prek Kokrice in Preddvora zapeljali do Velesovega. Po postanku in počitku so se zapeljali še na zadnji del 67 km dolge poti, tako da so obiskali Cerklje, Lahovče in Vodice z okoliškimi vasmi ter pot sklenili v Polju.

71 let je star pontiac Zvoneta Dolenca.

Jana in Jože Vrtačnik iz Ljubljane sta bila zanimiv par letošnjega srečanja v Polju pri Vodicah, saj sta bila oblečena času izdelave njunega avtomobila primerno. Pripeljala sta se s fordom taunusom 17 M, letnik 1966, ki so mu včasih zaradi oblike rekli kar banana. Ko Jožeta povprašamo, koliko časa in denarja je porabil za obnovo, nam prijazno odgovori: »Tale ford je prav tak, kot ga je pred 51 leti kupil moj oče. Bil je torej prvi lastnik tega lepega in večno mladega avtomobila. Ostal je v družini, redno je bil vzdrževan, večjih popravil tudi ni bilo. Celo olje v motorju je originalno. Ima 105.000 prevoženih kilometrov, gorivo pa natočimo le enkrat na leto za obisk srečanj starodobnikov.« Banana je bil odličen avto z začetka 60. let prejšnjega stoletja z zelo aerodinamično obliko. V tovarni Ford v Nemčiji so v štirih letih izdelali nekaj manj kot 700.000 banan.

Liter bencina na kilometer

Zvone Dolenc s Prevoj se kar težko odloči, kateri avto bo izbral za srečanje lastnikov starodobnikov. V domačih garažah ima lepo zbirko obnovljenih fičkov, dva opla in moskviča, najlepši je zagotovo pontiac silver streak, letnik 1946, tokrat pa se je v Polje pri Vodicah pripeljal z enim od dveh mercedesov. »To je model 190 D, letnik 1983, posebnost je petvaljni motor,« razloži Zvone, ko odpre pokrov motorja. »Je izjemno hiter, čeprav mi nihče ne verjame, da sem v stari trojanski klanec z njim peljal kar 200 km/h. Pa tega ne povejte našim modrim varuhom.« Zvone Dolenc ima z obnovo starodobnikov veliko izkušenj, saj je oživil in ohranil več kot 20 fičkov, največ pozornosti pa je namenil svojemu ljubljencu, 71 let staremu pontiacu, ki ima zelo veliko slabo lastnost: na kilometer prevožene razdalje popije liter bencina.

Med najlepšimi in najstarejšimi vozili je bil tudi letos DKW F7, letnik 1937, Mirana Vertačnika: »Avto mi je prodal znanec, ki ga je imel parkiranega v skednju, potem pa sem ga kar sedem let obnavljal. Dekavec F7 je zdaj v odličnem stanju, saj je tak, kot da bi zdaj prišel iz tovarne. Ima 20 konjskih moči in 700-kubični dvotaktni motor z vodnim hlajenjem, gre pa na mešanico. V osnovi je bilo narejenih le 310 takih modelov, po podatkih, ki sem jih dobil v muzeju v Ingolstadtu, je to edini avto v voznem stanju na svetu. Skoraj v celoti je lesen, razen pokrova motorja in blatnikov, ki so kovinski. Če bi ga prodal? Ne, obnovil sem ga za svoje veselje, predvsem pa se mi zdi pomembno, da imam vse ustrezne papirje o njegovi obnovi. V Ingolstadtu so mi ponujali, da mi povrnejo vse stroške, ki sem jih imel z obnovo, vendar ga ne dam od sebe.«