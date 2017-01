FOTO: Leto 2017:  novi časi,  novi avtomobili

Nekaj novosti, predvsem tistih do poletja, si bomo ogledali po posameznih avtomobilskih razredih.



Mestni avtomobili



Že januarja bo v salone pripeljal posodobljeni fiat 500, verjetno pa bosta večje kozmetične in tudi mehanske posodobitve dočakala mitsubishi space star in škoda citigo, ta bo pač sledila prenovi hišnega vrstnika, volkswagen upa. Še pred vročim poletjem lahko pričakujemo dva električna smarta, fortwo in forfour. Mimogrede, forfoura bodo izdelovali v novomeškem Revozu.



Nižji razred



Po začetku prodaje povsem novega citroëna C3 si bodo kronološko sledili prenovljeni alfa romeo mito, kia rio ter Fiatova večna modela punto in panda, vendar spomladi revolucionarnih sprememb pri njiju najbrž ne gre pričakovati, v nasprotju s Suzukijevim swiftom. Temu bosta konkurirala nova nissan micra in seat ibiza, za njima pa bo julija tudi v Sloveniji na prodaj sedma generacija ford fieste.

