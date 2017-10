FOTO: Kozmetična prenova elitne stuttgarske limuzine

Prenovljen mercedes-benz razreda S vstopa v avtomobilsko areno, kjer mu stojita ob strani BMW serije 7 in audi A8, predvsem z osveženo podobo in dopolnjenim naborom digitalnih vsebin.

Nova generacija 3,0-litrskh motorjev prinaša spomin na dve in več desetletji stare šestvaljnike, vključno s svilenim zvokom in nagnjenostjo k pregrevanju dolgih motornih glav. Fotografije: Bruno Kuzmin

Spremembe niso radikalno tektonske! Navzven jih dokazujeta predvsem po dozdajšnjemu modelu S600 prevzeta maska in prednji odbijač z bolj zajetnimi ter športno agresivnimi stranskimi režami. Poučeno oko opazi polepšana prednja žarometa z 48-voltnim napajanjem in LED-tehnologijo, ki zmore v najbolj prepričljivi izvedbi svetiti do 650 metrov daleč. Puristi omenjajo osveženo ponudbo litih platišč z razponom do 20 palcev, nato se velja počasi osredotočiti na notranjost z digitalizirano armaturno ploščo, ki se prek merilnikov nadaljuje v 12,3-palčni sredinski zaslon. Vse skupaj deluje kot razpotegnjen televizor, a velja omeniti, da izvira tovrstna rešitev iz pred kratkim prenovljenega mercedes-benza razreda E. Iz sveta digitalnih tehnologij prihaja prav tako doplačilni energizer comfort control, ki zna glede na voznikovo počutje prilagajati sistem za parfumiranje vstopnega zraka, barvni spekter ambientalne osvetlitve, zvok nekaterih naprav in masažne sedežne funkcije. Največji mercedes se pričakovano postavlja še z dodelanimi in korak bližje avtonomni vožnji prilagojenimi varnostnimi sistemi, čeprav ne zna samodejno voziti.

358.000 evrov bo stala najdražja limuzina razreda S.

Motorni salto mortale

Vse prej kot tehnično neopazna je motorna prenova 3,0-litrskih strojev. Bencinski in dizelski šestvaljnik z razporeditvijo valjev v obliki črke V zamenjujeta vrstna šestvaljnika v slogu tistih, ki so pred desetletjema že poganjali močnejše mercedese. Na drugačne strune igrajo motorji z druge strani pogonske pahljače. Najmogočnejši je AMG S65 z 12 valji, 463 kW (630 KM) in okroglimi 1000 Nm navora. Iz ponudbe najbolj športnega dela Mercedes-Benza prihaja še AMG S63 s cenovno ugodnejšim, a zgolj za 15 konjskih sil šibkejšim osemvaljnikom, bolj oskubeno opremo, a še vedno huronskimi zmogljivostmi. Takšna limuzina poleti do 100 km/h v le 3,5 sekunde. Najbolj predsedniški je sicer maybach S650 s podaljšano medosno razdaljo, udobnejšo zasnovo zadnje klopi in 5,5-metrsko zunanjo dolžino. Vsem, ki se radi spogledujejo s hibridnimi pogoni, bo od sredine prihodnjega leta namenjen S560e z zmogljivejšim električnim sklopom.

Najbolj predsedniški je maybach S650 s podaljšano medosno razdaljo, udobnejšo zasnovo zadnje klopi in 5,5-metrsko zunanjo dolžino.

Cenovna perverznost

Vse prej kot majhen je pri verjetno še vedno najboljši limuzini na svetu cenovni razpon. Na ceniku ne najdeš nobene za manj kot 100 tisočakov! Za osnovno različico S350d moraš imeti na računu vsaj 104.000 evrov, najdražji AMG S65 pa naj bi veljal 358.000 evrov. Tako enih kot drugih naj bi pri nas prodali od 12 do 15 na leto.