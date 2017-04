FOTO: Kitajski avtomobilski eldorado

Po svetu se vsako leto proda okoli 66 milijonov avtomobilov in od tega kar 24 milijonov na Kitajskem. Ta številka se je ob rasti srednjega razreda samo v zadnjem desetletju povečala za petkrat in priča, kako silovit je razvoj v tej velikanki. Kitajski trg je lani rastel 26. leto zapored! Letošnja razstava avtomobilov v Šanghaju je tudi zaradi uvodoma omenjenih številk dogodek prve kategorije, to ni neki lokalni semenj, temveč prireditev, na kateri se resno in z mnogo novostmi ali strateškimi napovedmi predstavlja tudi veliko nemških, ameriških in japonskih proizvajalcev, ki si tam režejo debelejši ali tanjši kos tržne pogače. Gre za pomembne številke, ne glede na napovedi, da kitajski gospodarski in potrošniški bum morda izgubljata največji zagon.



Elektrika in hibridi



Ob tem se ne spuščamo v razpravo, da razstava poteka v mestu, ki je največje na svetu (25 milijonov ljudi) in kjer vlada strahovita prometna gneča. Je pa le treba dodati, da kitajske oblasti vsega tega ne gledajo popolnoma neprizadeto in poskušajo nekatere stvari postopoma vendarle spremeniti. Tako so lani septembra objavile zahtevo, da naj bi imeli že leta 2018 vsi tamkajšnji proizvajalci 8 odstotkov avtomobilov na električni ali bencinsko-električni hibridni pogon, ta delež pa naj bi se do leta 2020 dvignil na 12 odstotkov. Seveda se lahko zgodi, da se načrti izkažejo za preambiciozne in se s časom sprejmejo še kakšni odlogi, a na letošnji razstavi je le moč videti veliko električnih ali hibridnih izdelkov, bodisi v proizvodni bodisi konceptni izvedbi.



Tako je koncern Volkswagen pri treh različnih znamkah (Volkswagen, Škoda in Audi) prikazal tri koncepte, ki so gnani na elektriko (VW I.D crozz, škoda e-vision, audi e-sportback), ameriški General Motors bo priključnega hibrida chevrolet volta na Kitajskem prodajal pod imenom buick velite 5, Ford namerava tržiti mondea na hibridni in električni pogon, Volvo je objavil, da bo leta 2019 prav na Kitajskem začel izdelovati svoj prvi povsem električni avtomobil, ki ga bodo od tam prodajali po vsem svetu.



Tudi domačini imajo načrte, poleg znamk, ki so že znane, npr. Build Your Dreams, ki je lani prodal največ električnih avtomobilov (približno 100.000), prihajajo novinci, kot Singulato ali Nio, ki imajo vsaj na papirju velike načrte; prvi je prikazal za proizvodnjo pripravljenega iS6, drugi podobno zasnovan model ES8, ki naj bi mu bilo celo moč menjati izpraznjene baterije. Oba sta po karoserijski zasnovi športna terenca, ti avtomobili so tudi na Kitajskem zelo zaželena kategorija, v letošnjem prvem četrtletju se je njihova prodaja povečala za kar četrtino na 2,4 milijona …



Tako so se seveda v Šanghaju predstavljali tudi mnogi novi (še ne) električni terenci, npr. Citroënov C5 aircross ali pa lynk&co 01 – prvi model povsem nove znamke, ki je v lasti Geelya (ta je tudi lastnik Volva), ki meri na mlajše kupce, drugačne načine prodaje, souporabo vozila in vsesplošno spletno povezanost.



Na razstavi v Šanghaju je še vedno moč videti avtomobile kitajskih imen, ki se zdijo kot kloni znanih zahodnih izdelkov, npr. zotye SR9, ki bi ga od daleč lahko zamenjali za porsche macana, le da je kakih petkrat cenejši. Ker je na tako velikem trgu vselej tudi dovolj bogatašev, ki so pripravljeni kupiti najprestižnejše izdelke, je na razstavi prikazanih tudi mnogo luksuznih in superšportnih avtomobilov. Mercedes-Benz je prireditev izkoristil za predstavitev prenovljene admiralske ladje razreda S, s konceptom A sedan pa nakazal nove oblikovalske smernice, ko bodo imeli njihovi avtomobili mnogo manj robov kot doslej.