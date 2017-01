FOTO: Kaj obleče motorist v prostem času?

Motoristi ob pravi opremi, ki jo nosijo in uporabljajo pri vožnji z motociklom, radi nosijo motoristične znamke tudi v prostem času kot nekakšno pripadnost motorističnemu plemenu ali kot potrditev svojega življenjskega sloga. No, roko na srce, za bradate bajkerje znamka kavbojk sicer nima hudega pomena, za druge motoriste pač. Morda je premalo znano, da so motoristične znamke šele pred leti odkrile to nišo vsakodnevnih oblačil, in vsako sezono na trg pošiljajo nove kolekcije – za oba spola. Nekoč se je ponudba vrtela le okrog (promocijskih) majic z napisi določene znamke, danes pa je izbor pester, od majic, obutve, džinsa do jopičev, kap in množice dodatkov; internetna ponudba pa je seveda vesolje, v katerem se potrošnik zlahka izgubi. Tako kot pri drugi motoristični opremi velja tudi tu osnovno načelo, da kaže zaupati uveljavljenim znamkam, za katerimi stoji vrsta oblikovalcev, raziskovalcev potreb ter drugih. So pač nekoliko dražje, med njimi prevladujejo italijanski proizvajalci (Dainese, Alpinestars, Spidi), ki razvajajo z všečnimi kroji, zanimivimi barvnimi kombinacijami, ponudbo pa tudi kakovostjo. Dobro se je izogibati ponaredkom, ki so seveda cenejši, a je nakup zaradi slabe kakovosti na daljši rok strel v koleno.



Italijanska dvojica



Med italijanskimi znamkami kaže izpostaviti podjetji Dainese in Alpinestars. Prvo je znano po tem, da njihov kombinezon nosijo devetkratni svetovni prvak razreda motoGP Valentino Rossi in še mnogo drugih dirkačev v cestnih dirkah. Podjetje je leta 1972 ustanovil Lino Dainese, ki je, navdihujoč se v oklepih srednjeveških konjenikov, iskal ustrezno zaščito motorista. Ustanovil je tudi poseben raziskovalni center D-Tech, ki se ukvarja z zaščitno opremo in implementiranjem izkušenj z dirk v motoristična oblačila za vsakdanjo vožnjo. Prav v Daineseju so razvili ščitnik hrbtenice, danes nepogrešljiv pripomoček, ki ga uporabljajo tudi smukači v svetovnem pokalu v alpskem smučanju, pa drsnike za kolena, v zadnjem času tudi napihljivo zračno vrečo d-air, skrito v kombinezonu motorista, ki se aktivira ob trku ter ga napihnjena obvaruje pred hujšimi poškodbami. Leta 2013 so jo nosili tudi italijanski policisti na motorjih, ki so spremljali kolesarsko dirko Giro d'Italia.



Alpinestars je skoraj desetletje starejši, takrat so začeli izdelovati pohodne in gorske škornje, pozneje so se lotili še motorističnih, v devetdesetih letih pa še proizvodnje celotne motoristične kolekcije. Danes je prepoznaven v motorističnem športu, v motoGP je njihov heroj svetovni prvak Marc Marquez, na moč priljubljeni pa so tudi v motokrosu.



Dainese in Alpinetars pa nista aktivna samo v motorizmu. Prvo je prisotno v alpskem smučanju, kjer z zaščitno opremo opremlja nekaj vidnejšnih tekmovalcev v svetovnem pokalu, ter gorskem kolesarstvu, saj so v teh dveh športih podobne zahteve pri zaščiti. Zato ponujajo širok nabor opreme tudi uporabnikom, smučarjem in ekstremnim gorskim kolesarjem za vsakdanjo uporabo.



Alpinestars je dejaven v avtomobilskem športu, tudi v formuli 1, in (gorskem) kolesarstvu, prav tako veliko pozornosti vlaga v razvoj in raziskave.