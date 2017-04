FOTO: Hrošč  za dušo in ohcet

Ogromno sem se naučil od svojega očeta, tudi Mira, bil je mehanik, specializiran za kmetijsko mehanizacijo. Še danes znam miže razstaviti menjalnik fiča. Ta je bil tudi moj prvi oldtajmer, segnitega sem si kupil pri dvajsetih in ga obnovil,« pripoveduje Mirko Pugelj iz vasi Cesta v občini Dobrepolje. Toda vsa zgodba se vrti okrog hrošča, in to ne katerega koli, obvezno letnika 1964.



Takrat, 18. marca, se je namreč rodil Mirko in leta pozneje od očeta Mira dobil hrošča – letnik 1964: »Prijatelj pa mi ga je karamboliral, da je bil za odpad. Takrat sem si obljubil, da bom nekega dne spet imel hrošča tega letnika. Če ga le dobim.«



In ga je, pred petimi leti v Mariboru: »Tisočaka sem odštel zanj, ker je bil v res slabem stanju, pol školjke je bilo gnile. Prek spleta sem v Nemčiji naročil rezervne dele in ga obnavljal dve leti. Hitreje preprosto ni šlo, čeprav sem upal, da ga bom dokončal do svojega abrahama. Prvotnega avtomobila je ostalo morda 20 odstotkov. Zamenjal sem tudi motor, originalnega 1200-kubičnega s starim 1300-kubičnim, ki sem ga prav tako obnovil. Celo zimo lahko stoji, spomladi pa samo ključ obrnem in zaprede. Samo tiščati ga ne smem preveč, zračno hlajeni štirivaljnik kmalu zariba. Veste, tega avta ne bi prodal za noben denar, zame je preprosto neprecenljiv.«



Mirko še poudari, da je njegov hrošč redek model »s šibedahom in legenzici«.



Z njim kot član Oldtimer kluba Soteska iz Domžal obiskuje srečanja starodobnikov in, seveda, prevaža mladoporočence, kadar ga znanci prosijo za uslugo: »Potrebovali bi pa dva hrošča, da bi se v enem na ohcet pripeljal ženin in v drugem nevesta. Zato sem kupil še enega, letnik 1972, tudi gnilega, vendar z dobro ohranjenim 1300-kubičnim motorjem.«



Tega, svetlo modrega, bo vozil 21-letni Mirkov sin Domen, tudi izučeni avtomehanik. Seveda v delavnici pomaga očetu, ta ga ponosno pohvali: »Veliki servis naredi hitreje kot jaz. In tudi on ima rad stare avtomobile, golfa dvojko ima zrihtanega kot novega!«



Hrošč, ki ga ima Mirko zdaj v delu, mora biti končan do prihodnje poroke čez slab mesec, potem pa se bo morda lotil novih izzivov izpod domačega skednja, kjer čakata Dafov variomatic, letnik 1969, in tribrzinski moped colibri, letnik 1966.