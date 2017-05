FOTO: Golfijada 2017

Seveda gre za evolucijo. Prenovljeni golf ima ob tako rekoč nespremenjenih zunanjih merah (dolg je 4258, širok 1799 in visok 1492 milimetrov; karavan oziroma variant je 309 milimetrov daljši) drugačne le sprednje odbijače in masko, na zadku pa nove luči, ki so vedno v LED-izvedbi. Poleg tega so bolje opremljene različice namesto dozdajšnjih ksenonskih žarometov dobile prilagodljive sprednje LED-luči. Pričakovano je več novosti pod pločevino, čeprav je res, da so serijske le v najdražjih paketih opreme. Na prvo mesto postavljamo izboljšano intuitivnost in uporabnost s praviloma doplačljivimi digitalnimi inštrumenti (active info display) na čelu, pri katerih lahko voznik izbira med petimi prikazovalnimi možnostmi. Poleg tega so v sredinski visokoresolucijski zaslon, ki je glede na paket opreme na voljo v treh dimenzijah, namestili povsem nov infozabavni sistem, ki ga prvič v kompaktnem razredu lahko delno upravljamo z gibi. Tretja skupina novosti so varnostni asistenčni sistemi. Na podlagi sistema za ohranjanje voznega pasu so razvili sistem za vožnjo v prometni gneči in zastojih, tako imenovani traffic jam assist. S tem sistemom, ki je na voljo le v povezavi z dvosklopčnim samodejnim menjalnikom (7-stopenski DSG), je vožnja v prometni gneči do hitrosti 60 km/h že skoraj samodejna, saj mora voznik skrbeti le še za volanski obroč (pa še tega lahko izpusti za nekaj sekund), vse drugo pa opravi vozilo samo. Omenimo še tako imenovani emergency assist, ki zazna, da voznik ni dovolj zbran pri upravljanju volanskega obroča; če po zvočnih opozorilih ne postane aktiven, vozilo samodejno ustavi.



Novosti predvsem pri bencincih



Do tukaj so vsi pomlajeni golfi bolj ali manj enaki. Se pa pahljača močno razpre pri pogonskih agregatih in sega od že znanih turbodizlov (TDI) prek pestre črede bencincev do priključnega hibrida GTE in povsem zelenega električnega e-golfa. Ob že znanih turbodizlih s 85 kW (115 KM), 110 kW (150 KM) in 135 kW (184 KM) je več novosti pri bencincih. Nova sta vstopni litrski TSI trivaljnik v dveh različno močnih izvedbah (63 kW/85 KM in 81 kW/110 KM) in 1,5-litrski TSI štirivaljnik (110 kW/150 KM), ki se je odlično izkazal med prvimi vožnjami, bo pa v Sloveniji na prodaj šele od poletja. Izboljšan je tudi bencinski 2.0 TSI, ki voznika razveseljuje v golfu GTI in ima po novem največjo moč 169 kW (230 KM), kar je deset konjev več kot do zdaj.



Je pa tak GTI šele prvi med športnimi golfi. Naslednja možnost je golf GTI performance, ki je še bolj navit kot običajni GTI. Iz dvolitrskega štirivaljnika iztisne 180 kW (245 KM), kar je 15 konjev več kot pri šibkejšem kolegu. Da se ta moč prenese na sprednji kolesi, poskrbi serijski diferencial z zaporo. Nedvomno je športnik, ki lahko pospeši z mesta do 100 km/h v 6,2 sekunde in ima najvišjo hitrost elektronsko omejeno na 250 km/h, hkrati pa je lahko običajni prevoznik, še posebno če je opremljen s 7-stopenjskim menjalnikom DSG.



Na vrhu ponudbe športnih golfov je najmočnejši serijski primerek – golf R 4motion, ki ga izdelujejo v tri- in petvratni izvedbi, za nameček pa še kot karavan. Ta superšportnik ima vedno stalni štirikolesni pogon in ga razganja 228 kW (310 KM). Za naše razmere je zgolj informativen podatek, da golf R lahko doseže najvišjo hitrost 267 km/h (variant je celo za 3 km/h hitrejši) in poleti do 100 km/h v zgolj 4,6 sekunde. Tudi golfa R lahko kupite s paketom performance, tako da dobi še nekaj aerodinamičnih dodatkov in zmogljivejše zavore. V vsakem primeru pa boste doplačali za Akrapovičev športni izpuh iz titana.



Tudi do okolja prijaznejši



Kot nekakšno protiutež bencinskim hlapom in izpustom, povezanim z njimi, so pri VW pripravili še dve do okolja prijaznejši možnosti. Pri pomlajenem povsem električnem e-golfu so prisluhnili pripombam glede dosegljivosti, saj so mu podaljšali doseg na 300 kilometrov po aktualnem evropskem voznem ciklu (prej 190 km), kar pomeni, da v realnem življenju z njim prevozite približno 200 kilometrov. Za to so povečali zmogljivost litij-ionske baterije s 24,2 na 35,8 kWh in vgradili močnejši elektromotor s 100 kW/136 KM (prej 85 kW/115 KM). Na sprednji kolesi gnani e-golf zaradi navora (290 Nm), ki je na voljo takoj, ko speljemo, pospeši z mesta do 100 km/h v 9,6 sekunde in doseže najvišjo hitrost 150 km/h. Voznikovi občutki so več kot dobri in veselje je e-golfa zapeljati tudi po ovinkasti podeželski cesti.



Za spoznanje manj zelen je priključni hibrid golf GTE, ki ima pod sprednjim pokrovom 1,4-litrski bencinski (TSI) štirivaljnik z največjo močjo 110 kW (150 KM) in elektromotor z močjo 75 kW, kar daje sistemsko moč 150 kW (205 KM). To seveda pomeni, da gre že za pravega športnika, ki razveseljuje z odličnim pospeševanjem (do 100 km/h v 7,6 sekunde) in najvišjo hitrostjo nekaj več kot 220 km/h, hkrati pa zmore ob zmerni vožnji premagati do 50 kilometrov zgolj na elektriko.



Na kratko še o cenah. Štirivratni vstopni golf z bencinskim litrskim motorjem stane 17.615 evrov, trivratni GTI s 6-stopenjskim menjalnikom DSG pa 29.923. Za vstopnega štirivratnega 1,6-litrskega TDI boste odšteli najmanj 19.693 evrov, za 2,0-litrskega GTD s 7-stopenjskim DSG pa 29.914. Golfa GTI dobite od 27.972 evrov, golfa R pa od 40.998 evrov naprej. Za e-golfa boste odšteli 39.894 evrov, za GTE pa 37.508; pri obeh morate odšteti še ustrezni subvenciji.