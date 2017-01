FOTO: Francoski  skok v  prihodnost

Prve fotografije nove generacije so bile morda za koga tudi razočaranje – še en suv, pač. a v praksi je novi peugeot 3008 vse prej kot dolgočasna številka v vse večji poplavi kompaktnih športnih terencev – ali križancev, če želite.

Francozom je uspelo zunanjost s prefinjenimi dodatki dodelati tako, da boste takoj prepoznali futurizem, ki kaže v popolnoma novo smer. Kar 22 centimetrov od tal odmaknjeno podvozje mu doda pridih terenskosti, a to je zgolj oblikovalski trik, že zaradi samo prednjega pogona ga prav globoko v brezpotja ne boste vlačili. Na zunanjo podobo konkretno vplivajo umetelno zožane luči tako spredaj kot zadaj. Ob tem se spomnim besed enega od oblikovalcev (sicer ne Peugeotovega), ki je že pred leti tarnal, da so velike in izstopajoče luči do zdaj preveč krojile njihovo inovativnost. Očitno vendarle prihajajo drugi časi.



Peugeot jih je še bolj priklical v notranjosti 3008. Pred voznikom je namreč majhen, spodaj in zgoraj odsekan volan (ne moremo mu več reči obroč), plošča z merilniki, ki je popolnoma digitalizirana in zato ponuja številne možnosti prilagoditve, pa je postavljena skoraj pred oči. Prosojnega zaslona v tem avtomobilu ne potrebujete, informacije so na voljo brez nevarnega pogledovanja od smeri vožnje. Po potrebi tudi tiste z navigacijske naprave, ki se prikažejo, ko jih pač potrebuješ – ob zavojih. Vmes si lahko ogledujete marsikaj drugega, čeprav bi si želel z motornega računalnika na zaslon priklicati še kaj, kar sem že spremljal v katerem drugem avtomobilu.



Kot v pilotski kabini



A ni samo zaslon pred očmi voznika tisti, ki razveseljuje. Peugeotu je uspelo z analogno-digitalno kombinacijo narediti uporaben tudi zaslon infozabavne naprave na sredinski konzoli. Seveda je občutljiv za dotik, a do osnovnih funkcij dostopate prek stikal, ki zelo spominjajo na tista v pilotski kabini. Brez kompromisov: ko pritisnete in začutite, se zgodi! Sploh ni čudno, da je temu konceptu ime i-cockpit. Čedno in, znova uporabim isto besedo, futuristično podobo armaturne plošče več kot učinkovito sklene oblikovalsko dovršena ročica samodejnega menjalnika, postavljena v sprednjem delu prostora med voznikovim in sovoznikovim sedežem. Tam je zato našel prostor velik predal, ki je namenjen obema sprednjima potnikoma kot naslon za roko. Vse skupaj je ozaljšano s kromiranimi poudarki, ki povezujejo upravljalni in udobnostni del.

Priporočam dokup žarometov iz svetečih diod (LED), prav tako vam bo v mestu prav prišla kamera na zadku vozila.

Peugeot 3008 ponuja dovolj udobja tudi tistim, ki se raje vozijo na zadnjih sedežih. Bočna dva sta oblikovana udobneje, a tudi na sredinskem ne bi smelo biti večjih težav s prostorom, saj med nogami ni zoprnega povišanega tunela, le reže prezračevalnega sistema bi znale biti neprijetne za koga z daljšimi nogami. Je pa dostop do zadnjih sedežev konkretno širok, seveda je mogoče (tudi z ročicami v prtljažniku) podreti njihova naslonjala, a razmerje 60:40 je klasično in vsakomur ni vedno po volji. Pomaga lahko sredinska odprtina za prevoz daljših predmetov.



Prijetna relacijska vožnja



Upam pa si trditi, da s prevozom prtljage v peugeotu 3008 ne bo težav, tudi če ne boste podirali sedežev (mimogrede: v mizico in s tem podaljšan prostor za prtljago je mogoče spremeniti tudi sovoznikov sedež). Prtljažni prostor, ki smo ga v testnem avtomobilu kdaj bolj za hec kot zares odprli tudi z brco pod zadnji odbijač, je namreč s 520 litri povsem spodobno velik, tudi oblikovan je tako, da omogoča preprosto zapolnitev z različno velikimi kosi prtljage. No, za manjše kose bi si želel inovativnejšo rešitev, a to ponuja le malo avtomobilov. Bolj konkretno bi lahko obdelali tudi prostor pod dnom, ki sicer obstaja, a ni zelo uporaben.



Testnega peugeota 3008 je poganjal 1,6-litrski dizelski motor, ki ga poznamo tudi iz drugih peugeotov (in citroënov). Če bi mu kaj očital, bi bil krivičen: motor teče mirno, s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom se dobro razumeta, pri porabi je dovolj zmeren (med 5,5 in 6,5 l/100 km), še zlasti če ga boste odpeljali na prijetno relacijsko vožnjo. Med njo se lahko kdaj tudi bolj konkretno zapodite v kakšen ovinek, pa čeprav 3008 ni posebno izrazit športnik, a nagibanja karoserije ni toliko, da bi komu postalo slabo. Neravnine požira dovolj ubrano, podvozje je čvrsto, a usmerjeno k udobju. Priporočam dokup žarometov iz svetečih diod (LED), prav tako vam bo v mestu prav prišla kamera na zadku vozila. In, seveda, za boljšo bivalno izkušnjo bi tudi sam izbral panoramsko strešno okno, katerega prvo polovico je mogoče odpreti.