FOTO: Ducati hyperstrada 939 za dinamične potepe

Ducatijeva hyperstrada 939 je sila nagajiv motocikel, ki se dobro počuti tako v mestu, na podeželskem potepu kot na dirkališču. V nasprotju s hypermotardom je sedenje na hyperstradi udobnejše in pokončnejše zaradi širšega in 20 milimetrov višje postavljenega krmila. Tudi vetrobran je nekaj, kar hyperstrada ima, njen brat pa ne. Pogonski agregat pa je pri obeh isti – tekočinsko hlajeni dvovaljnik testastretta 11° s 937 kubiki, ki razvije največjo moč 83 kilovatov pri 9000 vrtljajih na minuto, največji navor 97,9 Nm pa pri 7500 vrtljajih. Motor izpolnjuje zahteve strožjega okoljskega standarda evro4. Menjalnik je 6-stopenjski in prestavljanje je natančno. Zaradi zdrsljive sklopke v oljni kopeli – novost nove testastrette – pa je onemogočeno blokiranje zadnjega kolesa pri grobem prestavljanju navzdol.

Ovinki so brez dvoma njen teren.

Udobje za krmilom



Položaj za hyperstradinim krmilom je zanimiv in zahteva nekaj privajanja, sploh če se nanjo presedeš z velike potovalne endure. Višina sedeža, ki daje dovolj prostora tudi za sopotnico, je 810 mm. Potovalno uporabnost motocikla poveča možnost nakupa ličnih originalnih kovčkov. Poleg vetrobrana, ki pri visokih hitrostih ni več tako zelo učinkovit in zahteva od motorista dovolj aerodinamično čelado, k vetrni zaščiti prispevata tudi ščitnika rok, v katerih sta lično vgrajena smernika. Vzvratni ogledali sta sicer lepo oblikovani, a za moj okus premajhni oziroma nerodno postavljeni – v njiju sem videl predvsem svoje komolce. Zapišimo še, da je zadnji amortizer nastavljiv – prednapetost vzmeti nastavljamo z lahko dostopnim vrtljivim gumbom.