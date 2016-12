FOTO: Čehinja v svoji najrazkošnejši obleki

Václav Laurin in Václav Klement, ki sta davnega 1895. v češkem mestu Mladá Boleslav začela izdelovati prevozna sredstva – sprva kolesa in motocikle, od leta 1905 pa tudi avtomobile –, sta pravzaprav postavila temelje avtomobilske proizvodnje današnje Škode. Danes njuna priimka nosijo najbogateje opremljene škode, ki se spogledujejo s prestižem in udobjem. Kaj to pomeni v praksi, smo se lahko prepričali med preizkusom superba combi, ki je udobju in prostornosti dodal še zmogljivost.

Poraba 9 litrov neosvinčenega bencina je glede na Škodine zmogljivosti in dimenzije dober rezultat.





Najzmogljivejši motor v ponudbi



Testni superb combi je imel pod pokrovom pospravljen najzmogljivejši motor v ponudbi – dvolitrski turbobencinski motor TSI s kar 206 kilovati oziroma 280 konji moči in štirikolesnim pogonom ter 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom DSG z dvema sklopkama. Takšna kombinacija motorja, menjalnika in štirikolesnega pogona poskrbi, da je vožnja z avtomobilom pravi užitek – tako za voznika kot potnike. Voznik ima vedno na zalogi dovolj moči in navora, potniki pa uživajo v udobnih v usnje odetih sedežih in prostornosti. Tisti zadaj bodo cenili veliko prostora za kolena, na voljo pa sta jim tudi 230-voltna električna vtičnica in ločeno upravljanje tripodročne samodejne klimatske naprave.



Vozni programi, ki se jih upravlja prek posebnega stikala in zaslona multimedijske naprave, poskrbijo, da ima superb več obrazov: udobnega, športnega, običajnega, ekološkega ali individualnega. To vpliva na blaženje (sistem DDC), odzivnost motorja, trdoto krmiljenja, delovanje radarskega tempomata in aktivnih smernih žarometov, ki mimogrede zelo dobro razsvetljujejo cestišče v nočni razmerah. Krmilni sistem deluje čvrsto in zaupanja vredno s solidnimi povratnimi informacijami, predvsem v športnem voznem programu. Štirikolesni pogon pa poskrbi za boljši oprijem, predvsem v slabših razmerah na cesti, recimo na zasneženem vozišču. Naše izkušnje iz lanske zimske preizkušnje Škodinega štirikolesnega pogona govorijo v njegov prid.



Parkira in odparkira



Povprečna poraba na testu se je gibala okoli 9 litrov neosvinčenega bencina na 100 kilometrov, kar je glede na zmogljivosti in dimenzije avtomobila dober rezultat. Nekaj k nižji porabi v urbanih džunglah pripomore funkcija start-stop, ki pa deluje za moj okus prehitro, saj motor zaustavi že nekaj trenutkov pred popolno zaustavitvijo avtomobila.



Tako vzpenjanje čez prelaz kot avtocestne etape so z 280-konjsko škodo pravo doživetje. Pri slovenskih hitrostnih omejitvah je bilo moči celo preveč, na nemškem autobahnu pa ravno prav. Na avtocesti se izrazita še dva asistenčna sistema: aktivni tempomat ACC, ki je sposoben popolne zaustavitve in ponovnega speljevanja (pri testni škodi je deloval do 210 km/h), in sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu, ki ne le opozori, ampak tudi aktivno poseže v krmilni sistem; poseg se mi ni zdel vsiljiv. Omenjeni funkciji predvsem olajšata vožnjo v strnjenih kolonah in zastojih. Tudi nadzor mrtvega kota in prečnega prometa je sila uporabna funkcija – ne le na avtocesti, ampak tudi pri vzvratni vožnji s slabo preglednega parkirnega prostora. Ko že omenjam parkiranje, ga je testna škoda odlično obvladala kar sama. Ne le bočnega, znala je tudi zapeljati s parkirišča.



Za zabavo je poleg živahnega motorja skrbela multimedijska naprava, ki je imela tudi zanimivo funkcijo – sprejem digitalnega televizijskega signala DVB-T. Seveda lahko televizijo na sredinskem zaslonu gledamo le takrat, ko avtomobil miruje. Testni avtomobil se je po potrebi lahko spremenil v dostopno točko za internet – če je bil ustrezno povezan z njim.



Skrita dežnika



Pohvalimo tudi številne odlagalne površine in predalčke – omenimo, da imata tako predal pred sovoznikom kot tisti v sredinski konzoli možnost hlajenja vsebine. V sredinskega lahko elegantno pospravimo celo pametno tablico. Od Škodinih simply clever rešitev omenimo v sprednjih vratih skrita dežnika in strgalo za led, pospravljeno na vratcih pokrova posode za gorivo. Prtljažni prostor prav tako ponuja pravo razkošje – od 660 do 1950 litrov. Tu zmoti le stopnička, ki nastane v prtljažniku, ko podremo zadnje sedeže. Tej se lahko izognemo z nakupom dvojnega dna prtljažnika. Zanimiv kos dodatne opreme je še zložljiva vlečna kljuka za prikolico, ki se zelo preprosto aktivira in pospravi nazaj, ko je ne potrebujemo več.